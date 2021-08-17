Почти половина украинцев негативно восприняли бы решение Зеленского повторно баллотироваться на пост президента – опрос

В то же время 21,9% опрошенных сказали, что позитивно восприняли бы такую инициативу Зеленского.

18,5% респондентов заявили, что им все равно.

Еще 11,6% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, Зеленский – лидер президентского рейтинга. На выборах главы государства его готовы поддержать 28,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.