Подоляк: Один человек точно не будет модерировать все силовые вертикали, даже если это господин Татаров

"В современном мире вообще один человек не может модерировать какие-либо процессы. Понимаю, что хочется найти простые ответы на сложные вопросы. Если бы так было, то, наверное, у нас было бы все эффективнее. Но, к сожалению, сложные процессы – сложная модерация, и один человек точно не будет модерировать все силовые вертикали, даже если это господин Татаров", – заявил Подоляк.
По его словам, модерировать исполнительную власть, учитывая военное время, будет только президент Украины, который "четко понимает те задачи, которые нужны государству".
"Президент вникает в любой вопрос, проводит постоянно совещания и дает видение. Но вопросы всегда возникают на операционном уровне. Если мы видим, что "операционка" проваливается, то, наверное, нужно вносить коррективы именно в управленческую составляющую", – добавил Подоляк, комментируя увольнения главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.
В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася. Дело касается махинаций вокруг выдачи квартир Нацгвардии.
НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения".
Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".
В конце 2021 года Шевченковский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении Татарова.
Активисты, в частности, Центра противодействия коррупции неоднократно утверждали, что под влиянием Татарова затягивалось утверждение результатов конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в котором победил детектив НАБУ Александр Клименко. В свое время он вел дело Татарова.