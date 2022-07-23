Подоляк: Один человек точно не будет модерировать все силовые вертикали, даже если это господин Татаров

"В современном мире вообще один человек не может модерировать какие-либо процессы. Понимаю, что хочется найти простые ответы на сложные вопросы. Если бы так было, то, наверное, у нас было бы все эффективнее. Но, к сожалению, сложные процессы – сложная модерация, и один человек точно не будет модерировать все силовые вертикали, даже если это господин Татаров", – заявил Подоляк.

По его словам, модерировать исполнительную власть, учитывая военное время, будет только президент Украины, который "четко понимает те задачи, которые нужны государству".

"Президент вникает в любой вопрос, проводит постоянно совещания и дает видение. Но вопросы всегда возникают на операционном уровне. Если мы видим, что "операционка" проваливается, то, наверное, нужно вносить коррективы именно в управленческую составляющую", – добавил Подоляк, комментируя увольнения главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.