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Подоляк: Семье Медведчука и Марченко представляется, что они вершат судьбы страны и всех, с кем хотя бы раз пересекались

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Оксаны Марченко, жены главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, что в 2003 году она помогла Владимиру Зеленскому получить работу для его студии "Квартал 95".

Подоляк: Медведчуку и Марченко было бы полезно вернуться в реальность
Подоляк: Медведчуку и Марченко было бы полезно вернуться в реальность
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

В Офисе президента заявление телеведущей Оксаны Марченко после введения санкций о том, что в 2003 году она помогла Владимиру Зеленскому получить работу для его студии "Квартал 95" на телеканале "1+1", оценивают "как попытку аутсайдеров показать, что они стоят чего-то большего". Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Українським новинам".

Он отметил, что семья главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Марченко "похоже, живет в каком-то придуманном мире, где им представляется, что они вершат судьбы страны и всех, с кем хотя бы раз пересекались". "Это, конечно же, совершенно не так", – сказал он.

Подоляк добавил, что словам Медведчука и Марченко не стоит доверять, особенно в ситуации, когда против них и их имущества введены санкции.

"Им было бы полезно вернуться в реальность и осознать свое настоящее положение – положение весьма маргинальных деятелей, к заявлениям которых точно не может быть полного доверия. Тем более в такой ситуации, как сейчас", – сказал он.

По его мнению, подобными заявлениями подсанкционная семья пытается "раздуть хотя бы какой-то скандал" для отвлечения внимания.

"Они пытаются максимально политизировать происходящее, чтобы общество не обсуждало их возможное участие в серых схемах с представителями оккупированных территорий, а обсуждало что-то другое", – сказал Подоляк.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".

Марченко заявила, что введенные против нее санкции заставили ее пойти в политику и стать членом ОПЗЖ. В этом же видеообращении она утверждает, что летом 2003 года Зеленский с другими артистами "пожаловал к ней домой с просьбами о трудоустройстве". Она, по ее словам, "была гостеприимной и помогла с работой".

Теги: Виктор Медведчук, санкции, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, имущество, Оксана Марченко, ОПЗЖ, Михаил Подоляк
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