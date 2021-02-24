Доказательства формирования информационного пула Медведчука были уже в 2017 году – Рябошапка

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинские власти видели, как была украдена часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" и как нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук создавал свой пул телевизионных каналов.

19 февраля СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком Фото: EPA

У украинских властей были данные о противоправных действиях народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в 2017–2018 годах. Об этом 24 февраля в эфире "4 канала" заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы видели доказательства, как была украдена "труба Медведчука", как формировался пул информационный в руках Медведчука, а фактически – в руках России. Мы анализировали доказательства, получали информацию у наших иностранных коллег", – сказал Рябошапка.

По его словам, это была не информация из СМИ, а конкретные доказательства.

"Поэтому когда люди пятого президента бьют себя в грудь и называют [Петра] Порошенко "спасителем страны", то это, мягко говоря, неправда", – заявил экс-генпрокурор.

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Видео: 4 канал / YouTube

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".