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Похищение активистов Евромайдана. Кернес утверждает, что суд его оправдает

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что дело о похищении активистов Евромайдана в отношении него и его охранников "шито белыми нитками".

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Кернес: Хочу, чтобы это дело закончилось только одним решением суда о моей невиновности
Кернес: Хочу, чтобы это дело закончилось только одним – решением суда о моей невиновности
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

3 февраля мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в Facebook, что сможет доказать свою невиновность во время нового рассмотрения дела в отношении него и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана.

"Уверен, что во время повторного рассмотрения этого шитого белыми нитками дела я и мои адвокаты сможем доказать мою невиновность. Тем более, что прокуроры, которые неумело фальсифицировали это дело в отношении меня, оказались настолько "профессиональными", что не смогли пройти переаттестацию в Офисе генерального прокурора Украины и были уволены", – написал Кернес.

Мэр Харькова утверждает, что не совершал преступлений, которые ему инкриминируют, а у "псевдопострадавших нет ни одного доказательства".

"Срок давности по этому делу давно вышел, но я категорически против того, чтобы оно было закрыто из-за срока давности. Меня также не устраивало то, что судья первой инстанции закрыл его по причине, что прокуроры отказались поддержать свое же обвинение. Я хочу, чтобы это дело закончилось только одним – решением суда о моей невиновности. И ради этого я готов ездить в Полтаву, хоть это мне как городскому голове Харькова и не очень удобно", – добавил он.

https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/2241450272624853

По версии правоохранителей, Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Мэр Харькова утверждал, что сможет доказать свою невиновность. Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело более трех лет.

10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл дело "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". В решении указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты, не являясь на них. Заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская заявила, что они в это время болели.

Антонов говорил, что неоднократно просил Генпрокуратуру обеспечить явку кого-то из 19 прокуроров, которые в разное время занимались делом Кернеса, но ответа не было.

16 августа 2018 года ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса.

31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела Кернеса и его охранников.

Теги: Евромайдан, Украина, Харьков, Геннадий Кернес, Полтава
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