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ПОЛИТИКА

Политика Байдена по отношению к России будет жесткой, Украина может быть довольна итогами выборов в США – Каспаров

Российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что новоизбранный президент США Джо Байден будет вести относительно бывшего советского пространства "более внятную" политику, чем Дональд Трамп.

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Победу Байдена подтвердили выборщики
Победу Байдена подтвердили выборщики
Фото: ЕРА

Избрание президентом США Джо Байдена приведет к усилению давления на Россию. Такое мнение бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 16 декабря.

"Глядя на ту команду, которую он (Байден. – "ГОРДОН") набирает в National security, можно предположить, что политика по отношению к России будет довольно жесткой. Никаких разрядок и перезагрузок ждать не придется. В этом плане Украина может быть объективно довольна итогами выборов в США. Хотя позиция администрации Байдена, как и многих в Америке, ориентирована на то, что Украине надо решать собственные проблемы", – сказал оппозиционер.

Каспаров считает, что от Байдена следует ожидать "более внятной политики" по отношению к постсоветскому пространству. Он считает, что США окажут Украине помощь в борьбе с Россией, "но нужно решить то, что не решено до сих пор".

"Конечно, это не будут революционные изменения, но не сомневаюсь, что администрация Байдена поддержит и Украину... а санкции в отношении путинского окружения будут приобретать более очерченный и глубокий характер", – объяснил экс-чемпион мира.

Официально победителя выборов президента США объявят на совместном заседании Конгресса 6 января 2021 года. Им, по всей вероятности, станет демократ Джо Байден, за которого проголосовало больше всего выборщиков.

15 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах и объявил о готовности "к взаимодействию".

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией относительно Украины против России ряд стран, в том числе США, ввели санкции, которые периодически расширяются и продлеваются.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, Джо Байден, агрессия, Гарри Каспаров, политика, российская агрессия, президент
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