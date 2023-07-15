Польская писательница Курчаб-Редлих: Не только отчим Путина избивал, все смеялись над ним, что он внебрачный ребенок, что его мать неизвестно откуда взялась. Он очень сильно переживал

Писательница рассказала Гордону, что разговаривала с настоящей матерью Путина в ноябре 2019 года.
"Разговаривала несколько лет тому назад, а она умерла недавно – 1 июня этого года, месяц назад [...] В 1950 году она родила Вовку. И она оставалась с ним в течение года, а потом оставила его у своих родителей, под очень хорошей опекой, и поехала на практику в Узбекистан, в Ташкент", – сказала Курчаб-Редлих.
В Ташкенте женщина, по рассказам Курчаб-Редлих, познакомилась с грузином, которого звали Георгий Осепашвили, и пара быстро поженилась
"Мы немножко кавказцев знаем. У них фантазия очень буйная. И он ей рассказал, что у него большой дом, что он богатый… Но она была очень довольна, что он хотел на ней жениться, несмотря на то, что у нее был ребенок. Они поехали к нему в село Метехи, в 30 км от Тбилиси. И оказалось, что он живет в какой-то хижине, пол глиняный был… В общем, они поженились и поехали в Метехи. Она там осталась", – утверждает польская писательница.
Она добавила, что через год мать Путина очень заскучала по своему ребенку и попросила свою мать, чтобы она привезла мальчика в Метехи.
"То есть привозят мальчика, которому уже три года, то есть нервная система только формируется. И из-под опеки тех, к которым он привык и которых он считал мамой и папой, его, как пакет, переносят в совсем другую атмосферу и к другим людям. Ему надо привыкнуть к "новой" матери, к новому отчиму", – рассказала Курчаб-Редлих.
Она заметила, что "это очень тяжело", и ей было интересно разобраться, как эти обстоятельства влияют на маленького человека.
"Оказалось, что это был как раз период, когда ребенок очень нуждается в чувстве безопасности. Он [Путин] его потерял, потому что он оказался вообще в другом мире. Его сначала приняли очень хорошо, но, когда его мать забеременела от нового мужа, он начал относиться к мальчику очень плохо", – подчеркнула писательница.
Семья Путина при этом жила очень бедно, добавила она.
"[Отчим] начал просто его ненавидеть и очень сильно его избивал. И этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь... Одни над ним смеются, другие жалеют… К тому же он понимает, что он очень бедный, что у него штаны рваные, что он какой-то другой", – рассказала писательница.
Она высказала предположение, что из-за перенесенных в детстве унижений Путин не любит грузин
"Не только он [отчим] его избивал, все насмехались над ним, что он внебрачный... Что его мать неизвестно откуда взялась. Он очень сильно это переживал. И поэтому он уже тогда начал убегать из села, ловить рыбу в реке. Вспоминали, что он очень замкнутый, тихий и очень грустный мальчик был. Так что нам трудно удивляться, что он их [грузин] недолюбливает. Потому что все-таки они испортили ему детство, как бы там ни было", – подытожила Курчаб-Редлих.
Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью
В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин.
Курчаб-Редлих утверждает, что на самом деле мать Путина зовут Вера Путина и что она родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино Пермского края. С биологическим отцом Путина, которого звали Платон Привалов, его мать в браке не состояла. По информации журналистки, позже женщина вышла замуж за грузина Георгия Осепашвили и переехала с сыном к нему в Грузию. У Путина с отчимом, как выяснила Курчаб-Редлих, были сложные отношения, тот его избивал.
Мария Шеломова и Владимир Путин, которые в официальной биографии президента России названы его родителями, умерли. Вера Путина жила в Грузии (информация о ее смерти появилась в июне 2023 года). В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь идет о российском президенте.