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Попов: Больницы Киева могут остаться без медицинского персонала

В киевских медучреждениях по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты и оборудования, а также медицинского персонала, а у тех, кто работает, зарплаты остаются низкими, а доплаты не соответствуют уровню риска, утверждает Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах.

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Попов: Если ситуацию срочно не изменить, то киевские больницы останутся совсем без денег, врачей и медсестер
Попов: Если ситуацию срочно не изменить, то киевские больницы останутся совсем без денег, врачей и медсестер
Фото: popov.org.ua

Киевская власть имеет все возможности, что обеспечить достойную медицину в городе, но при этом не уделяет внимание системе здравоохранения. Об этом заявил потенциальный претендент на должность мэра Киева Александр Попов, который с 2010-го по 2014 год занимал должность главы Киевской городской госадминистрации, сообщает сайт политика.

"Несмотря на многочисленные обещания, уровень обеспечения больниц в период эпидемии увеличился только на 10%. В киевских медучреждениях по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты и оборудования, а самое главное – медицинского персонала. И даже у тех, кто работает, зарплаты остаются низкими, а доплаты не соответствуют ни уровню риска, ни тем цифрам, о которых говорили в начале карантина. Если ситуацию срочно не изменить, то киевские больницы останутся совсем без денег, врачей и медсестер", – написал Попов.

При этом, по его словам, киевская власть совсем перестала развивать медицинскую инфраструктуру.

"В 2012 году мы провели капитальный ремонт инфекционного отделения Александровской больницы, которое было в катастрофическом состоянии. Если бы наша команда тогда не решила эту проблему, сейчас у Киева не было бы опорной больницы для лечения больных коронавирусом", – считает политик.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. Выборы во все местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Александр Попов, эпидемия, больницы, инфраструктура, здравоохранение, коронавирус
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