"Порошенко украл зарплату Семочко, а самого Семочко съел". В соцсетях обсуждают вручение первого подозрения пятому президенту Украины

10 июня Государственное бюро расследований сообщило, что объявило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. По версии следствия, экс-президент оказывал незаконное давление на главу СВР, лоббируя назначение Семочко.
Позже Офис генпрокурора Украины отправил Порошенко подозрение по почте (по всей видимости, в прокуратуре признали, что попытка объявления подозрения в офисе ГБР была неудачной).
Это событие стало главной темой для обсуждения в украинском сегменте интернета. "ГОРДОН" публикует подборку мнений.
Уголовное дело превратить в театр абсурда — вот и вся стратегия адвокатов Порошенко. Пока получается слабовато.— Vlad (@Ukraine_Twi) June 10, 2020
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в преддверие допроса Порошенко в ГБР напомнил, что Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС "обязалась полностью соблюдать принцип верховенства права". "Политически мотивированные преследования должны быть исключены", – написал он.
The interrogation of former President @Poroshenko by State Bureau of Investigation is scheduled for today. EU-@Ukraine Association agreement obliges Ukraine to fully adhere to the rule of law and other fundamental principles.There cannot be any politically motivated prosecutions— Petras Austrevicius (@petras_petras) June 10, 2020
В свою очередь бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказал мнение, что все в чем-то виновны, и выбор, кого преследовать по закону, – это политическое решение. "Лучше было бы строить национальное единство на фоне агрессии России на Донбассе и в Крыму, как говорил [президент Украины Владимир] Зеленский в своем выступлении 24 августа", – считает Волкер.
With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea, as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ— Kurt Volker (@kvolker) June 10, 2020
Журналистка Наташа Влащенко недоумевает, почему зарубежные политики обеспокоены судьбой Порошенко.
Нардеп Владимир Арьев, представляющий партию Порошенко "Европейская солидарность", уверен, что сегодняшнее решение бумерангом вернется Владимиру Зеленскому.
Зеленський і його ручні ОГПУ-ДБРи вирішили погратися з вогнем і позапускати бумеранг. Ок. Спочатку буде яскраво. А потім дуже боляче прилетить назад.— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) June 10, 2020
Еще один соратник Петра Порошенко, экс-генпрокурор Юрий Луценко, не преминул напомнить, что во время его работы заочно к тюремному сроку был приговорен беглый экс-президент Виктор Янукович. Луценко заявил, что "высших руководителей государства не только можно, но и нужно привлекать к ответственности". Однако в случае с Порошенко, считает бывший генпрокурор, доказательства правонарушения не представлены.
Неожиданно с критикой в адрес Офиса генпрокурора выступил еще один бывший представитель Генеральной прокуратуры Украины, действующий нардеп от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин. Суть подозрения он назвал "скверной пародией на правосудие в стиле позднего "Квартала 95".
Популярный Telegram-канал "Резидент" высказал конспирологическую теорию о том, что вручение подозрения – лишь игра команды Зеленского с Порошенко.
Но пользователь Twitter Марьян Середа полагает, что дело в действительности может быть более драматичным.
Порошенко вкрав зарплату Сємочко,а самого Сємочко потім зїв.— Мар'ян Середа (@MarianSereda) June 10, 2020