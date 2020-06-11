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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Порошенко украл зарплату Семочко, а самого Семочко съел". В соцсетях обсуждают вручение первого подозрения пятому президенту Украины

В социальных сетях защиту пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняют в попытке превратить уголовное производство о злоупотреблениях при назначении Сергея Семочко первым замглавы СВР в "театр абсурда"; западные политики напоминают об обязательстве Украины соблюдать принцип верховенства права, а Ренат Кузьмин, замгенпрокурора времен Виктора Януковича, считает дело "скверной пародией на правосудие".

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10 июня Петру Порошенко, по версии ГБР, вручили первое официальное подозрение. Защита настаивает, что подозрение не было объявлено должным образом
10 июня Петру Порошенко, по версии ГБР, вручили первое официальное подозрение. Защита настаивает, что подозрение не было объявлено должным образом
Фото: EPA

10 июня Государственное бюро расследований сообщило, что объявило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. По версии следствия, экс-президент оказывал незаконное давление на главу СВР, лоббируя назначение Семочко.

Позже Офис генпрокурора Украины отправил Порошенко подозрение по почте (по всей видимости, в прокуратуре признали, что попытка объявления подозрения в офисе ГБР была неудачной).

Это событие стало главной темой для обсуждения в украинском сегменте интернета. "ГОРДОН" публикует подборку мнений.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в преддверие допроса Порошенко в ГБР напомнил, что Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС "обязалась полностью соблюдать принцип верховенства права". "Политически мотивированные преследования должны быть исключены", – написал он.

В свою очередь бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказал мнение, что все в чем-то виновны, и выбор, кого преследовать по закону, – это политическое решение. "Лучше было бы строить национальное единство на фоне агрессии России на Донбассе и в Крыму, как говорил [президент Украины Владимир] Зеленский в своем выступлении 24 августа", – считает Волкер.

Журналистка Наташа Влащенко недоумевает, почему зарубежные политики обеспокоены судьбой Порошенко.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1918772344925812

Нардеп Владимир Арьев, представляющий партию Порошенко "Европейская солидарность", уверен, что сегодняшнее решение бумерангом вернется Владимиру Зеленскому.

Еще один соратник Петра Порошенко, экс-генпрокурор Юрий Луценко, не преминул напомнить, что во время его работы заочно к тюремному сроку был приговорен беглый экс-президент Виктор Янукович. Луценко заявил, что "высших руководителей государства не только можно, но и нужно привлекать к ответственности". Однако в случае с Порошенко, считает бывший генпрокурор, доказательства правонарушения не представлены.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1512959185569918

Неожиданно с критикой в адрес Офиса генпрокурора выступил еще один бывший представитель Генеральной прокуратуры Украины, действующий нардеп от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин. Суть подозрения он назвал "скверной пародией на правосудие в стиле позднего "Квартала 95".

https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/2990002907742648

Популярный Telegram-канал "Резидент" высказал конспирологическую теорию о том, что вручение подозрения – лишь игра команды Зеленского с Порошенко.

Но пользователь Twitter Марьян Середа полагает, что дело в действительности может быть более драматичным.

Теги: Виктор Янукович, Юрий Луценко, Украина, Владимир Арьев, оппозиция, Европарламент, Ренат Кузьмин, Соглашение об ассоциации, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, СВР, подозрение, Наташа Влащенко, уголовное производство, Курт Волкер, Европейская солидарность, Офис генпрокурора, ГБР
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