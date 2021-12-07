Посол ЕС: Украина сейчас находится на передовой в противодействии информационной войне

Он также отметил, что наиболее активно инструменты распространения дезинформации используются в соцсетях.

"Поэтому особенно важно дать возможность людям получить доступ к правдивой информации и увеличить уровень устойчивости к дезинформации. И это становится важным, потому что именно Украина сейчас находится на передовой противодействия информационной войне и мы присоединяем наши усилия к усилиям украинцев в противодействии такой дезинформации. К сожалению, цена распространения дезинформации высока – дезинформации, касающейся не только пандемии, но и скопления сил РФ у границ Украины. Поэтому мы не можем считать. что европейская устойчивость к дезинформации возможна без надлежащего уровня устойчивости Украины. И именно Украина демонстрирует большую заинтересованность в развитии устойчивости против дезинформации", - заявил Маасикас.

Посол ЕС приветствовал такие усилия и отметил, что международные партнеры будут помогать Украине не только потому, что страна страдает от дезинформации, но и потому, что они сами многому могут научиться у Украины.