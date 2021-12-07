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Квин: Мы наблюдаем активизацию РФ дезинформационной кампании против Украины в СМИ и соцсетях

Квин: Российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт
Квин: Российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

США наблюдают активизацию дезинформационной российской кампании против Украины в СМИ и соцсетях. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на форуме міжнародний форум Kyiv Stratcom Forum 2021 7 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы наблюдаем активизацию Россией дезинформационной кампании против Украины в традиционных и социальных медиа. В частности, российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, или что НАТО – сугубо оборонительный альянс – своим партнерстовм с Украиной якобы угрожает России.  В последние недели мы наблюдали значительный всплекс активности в соцсетях с распространением антиукраинской пропаганды, который приближался к уровню, который в последний раз мы наблюдали накануне вторжения России в Украину в 2014 году. Все мы знаем эту российскую тактику, хорошо известную часть их сценария, по которому Москва неправдиво изображает противника как агрессора, чтобы оправдать заранее сплнированные  военные действия", – сказала она.

По словам дипломата, в этом контексте у стран есть еще больший стимул для сотрудничества, "чтобы реакция на общую угрозу была не только быстрее и эффективнее, чтобы заглушить эти бесконечные атаки дезинформации, но и согласованной и конструктивной, чтобы исправить уже причиненный вред".

"Те, кто наблюдает за заявлениями партнеров Украины, должны были заметить, что мы продолжаем действовать вместе, чтобы донести убедительные сообщения, которые точно отображают правду о ситуации в Украине и усилия России, чтобы скрыть правду. И хотя заявления от иностранных столиц в условиях агрессии России важны, их недостаточно. Устойчивость Украины также зависит от все более активной общественности, работы принципиальных СМИ и гражданского общества", – сказала Квин.

Контекст:

О всплеске антиукраинской пропаганды в социальных сетях сообщал 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявления главы Госдепа и Квин прозвучали на фоне сообщений о наращивании численности российских войск у украинских границ.

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, посольство США, российская агрессия, война в Украине, Кристина Квин, дезинформация
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