Квин: Мы наблюдаем активизацию РФ дезинформационной кампании против Украины в СМИ и соцсетях

"Мы наблюдаем активизацию Россией дезинформационной кампании против Украины в традиционных и социальных медиа. В частности, российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, или что НАТО – сугубо оборонительный альянс – своим партнерстовм с Украиной якобы угрожает России. В последние недели мы наблюдали значительный всплекс активности в соцсетях с распространением антиукраинской пропаганды, который приближался к уровню, который в последний раз мы наблюдали накануне вторжения России в Украину в 2014 году. Все мы знаем эту российскую тактику, хорошо известную часть их сценария, по которому Москва неправдиво изображает противника как агрессора, чтобы оправдать заранее сплнированные военные действия", – сказала она.

По словам дипломата, в этом контексте у стран есть еще больший стимул для сотрудничества, "чтобы реакция на общую угрозу была не только быстрее и эффективнее, чтобы заглушить эти бесконечные атаки дезинформации, но и согласованной и конструктивной, чтобы исправить уже причиненный вред".

"Те, кто наблюдает за заявлениями партнеров Украины, должны были заметить, что мы продолжаем действовать вместе, чтобы донести убедительные сообщения, которые точно отображают правду о ситуации в Украине и усилия России, чтобы скрыть правду. И хотя заявления от иностранных столиц в условиях агрессии России важны, их недостаточно. Устойчивость Украины также зависит от все более активной общественности, работы принципиальных СМИ и гражданского общества", – сказала Квин.