Правозащитник обвинил Степанова в саботаже поставок медикаментов и оборудования, Венедиктова отреагировала

Правозащитник, сооснователь благотворительного фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей заявил, что Степанов нанес "самый большой урон в истории COVID" Украине и препятствовал установке фондом кислородного оборудования по всей территории страны.

"Этот человек сегодня где-то отдыхает. Другой министр должен все разгребать, а люди умерли. Когда [Офис генпрокурора] начнет не закрывать на это глаза, а открывать дела? Потому что у нас, как у неправительственного фонда масса фактов, когда человек абсолютно сознательно саботировал поставку медикаментов, тестов и оборудования в Украину по семь месяцев без остановки – просто не подписывал документы. Он их терял", – заявил Шерембей.

Генпрокурор назвала вопрос правозащитника "красивой политической речью".

"Я никогда никого не защищаю. [...] Вы назвали конкретно фамилию. Дела относительно... Фактовые дела, где фамилии [фигурируют], их достаточно много. И ставить вопрос, когда прокуратура начнет [расследование] – да уже прокуратура давно начала. Но мы не можем говорить эмоциями, мы можем говорить конкретными доказанными фактами. И не просто фактами, а доказательствами, которые в судах выстоят. У вас есть красивое слово "саботаж", а в суде будет четко определен склад преступления и нужно будет понимать, что там: халатность, небрежность или превышение служебных полномочий. И на каждое это слово нам нужны экспертизы, допросы свидетелей и так далее. Поэтому, когда мы будем готовы начинать привлекать людей к ответственности, будут подписаны подозрения. В данном случае, никто никого не покрывает", – сказала Венедиктова.

Ведущий переспросил, расследуют украинские правоохранители дело, о котором говорил правозащитник.

"Дела. Такие дела есть у некоторых органов досудебного расследования", – ответила генпрокурор.