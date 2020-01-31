Президент ПАСЕ намерен провести встречу с делегациями из Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии

Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс считает нормальными противоречия в отношениях делегаций России и Украины в ассамблее. Он отметил, что делегации всех 47 стран разделяют национальные интересы, но объединяют ценности, отраженные в Европейской конвенции по правам человека.

В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс в интервью российскому изданию "Известия" заявил, что планирует собрать представителей делегаций из Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, чтобы обсудить с ними чувствительные вопросы.

"Что касается парламентской дипломатии, в этом случае любой депутат может говорить все что хочет на ту или иную тему, вне зависимости от линии правительства. Поэтому, безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем. Очевидно, что исход – успешный или нет – будет понятен позже", – сказал Дамс, отвечая на вопрос журналиста о конфликте в ПАСЕ между делегацией РФ и представителями пяти вышеуказанных стран.

Он подчеркнул, что в ассамблее все делегации находятся на равных позициях, и нельзя диктовать делегатам, "что им надо думать и говорить".

Говоря об отношениях между делегациями из Украины и РФ, Дамс отметил, что делегации всех 47 стран разделяют национальные интересы, но объединяют ценности, отраженные в Европейской конвенции по правам человека. Он назвал противоречия между Украиной и РФ нормальной ситуацией.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".