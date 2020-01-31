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Президент ПАСЕ намерен провести встречу с делегациями из Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии

Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс считает нормальными противоречия в отношениях делегаций России и Украины в ассамблее. Он отметил, что делегации всех 47 стран разделяют национальные интересы, но объединяют ценности, отраженные в Европейской конвенции по правам человека.

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В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс
В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс в интервью российскому изданию "Известия" заявил, что планирует собрать представителей делегаций из Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, чтобы обсудить с ними чувствительные вопросы.

"Что касается парламентской дипломатии, в этом случае любой депутат может говорить все что хочет на ту или иную тему, вне зависимости от линии правительства. Поэтому, безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем. Очевидно, что исход – успешный или нет – будет понятен позже", – сказал Дамс, отвечая на вопрос журналиста о конфликте в ПАСЕ между делегацией РФ и представителями пяти вышеуказанных стран.

Он подчеркнул, что в ассамблее все делегации находятся на равных позициях, и нельзя диктовать делегатам, "что им надо думать и говорить".

Говоря об отношениях между делегациями из Украины и РФ, Дамс отметил, что делегации всех 47 стран разделяют национальные интересы, но объединяют ценности, отраженные в Европейской конвенции по правам человека. Он назвал противоречия между Украиной и РФ нормальной ситуацией.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕВ первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ассамблеи с 25 июня 2019 года из-за возвращения полномочий российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Проект решения, который предусматривает возвращение россиян в ПАСЕ без каких-либо ограничений, поскольку Россия начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков, подготовил нидерландский депутат Тини Кокс.

Большинство поправок к документу, предложенных украинской делегацией, в том числе об ограничении полномочий российской делегации, было отклонено при рассмотрении. 

За подтверждение полномочий РФ 29 января проголосовали 96 депутатов ассамблеи, против были 44, семь воздержались. Делегации Польши, Латвии, Литвы, Грузии, Швеции голосовали против документа. Украинская делегация почти всем составом голосовала "против". Исключением стала нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина, которая поддержала возвращение полномочий представителям РФ. 

Теги: Россия, Украина, Грузия, Латвия, Польша, Эстония, Литва, ПАСЕ, Рик Дамс
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