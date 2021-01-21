Противодействие агрессии РФ и поддержка реформ. В МИД Украины назвали приоритеты сотрудничества с США

Украина ожидает, что с приходом к власти в Соединенных Штатах Джо Байдена Вашингтон продолжит сотрудничество с Киевом в оборонной сфере, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Киев рассчитывает, что с приходом к власти в Соединенных Штатах Джо Байдена удастся привлечь США к участию в восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом в эфире "24 канала" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, речь прежде всего идет о противодействии агрессии России и дальнейшем санкционном давлении на Кремль с целью принудить его к соблюдению Минских договоренностей. При этом то же самое касается аспекта обеспечения энергетической безопасности Украины.

"Мы благодарны США за активное противодействие попыткам реализации геополитического проекта "Северный поток – 2", – сказал заместитель министра иностранных дел.

Также Енин отметил, что в МИД рассчитывают на более активную поддержку реформ в Украине со стороны США. В частности, это касается реформы в сфере обеспечения верховенства права, судебной и антикоррупционной реформ, а также ряда других секторальных реформ.

Помимо этого, Украина ожидает продолжения сотрудничества с Соединенными Штатами в оборонной сфере, а также предоставления образцов новейшего вооружения для сдерживания российской агрессии.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом. В этой должности он неоднократно посещал Украину.

"ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена, которая прошла 20 января, в режиме онлайн.