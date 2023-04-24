Рада обратилась к парламентам стран НАТО за поддержкой Украины в ее стремлении к членству в Альянсе – Стефанчук

"Парламент Украины уже обратился с письмом к спикерам и парламентам стран, которые являются членами НАТО, о том, что мы хотим увидеть парламентскую поддержку. Как раз сейчас мы будем шаг за шагам приближать этот вопрос", – сказал он.
Спикер Рады выразил уверенность, что Украина сможет добиться поддержки перспективы Украины в НАТО либо от 31 страны Альянса, либо от 32 государств, включительно со Швецией, которая добивается членства в НАТО с 2022 года.
Стефанчук отметил, что резолюцию о необходимости пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе в июле уже принял парламент Литвы.
"Сейчас мы проводим такие же переговоры со спикерами других парламентов… Я очень хочу, чтобы они приняли такие же резолюции", – объяснил спикер Верховной Рады.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.