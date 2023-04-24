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Рада обратилась к парламентам стран НАТО за поддержкой Украины в ее стремлении к членству в Альянсе – Стефанчук

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина обратилась к парламентам стран НАТО с намерением получить поддержку стремления Украины к членству в Альянсе. Об этом 24 апреля сообщил в эфире национального телемарафона спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Парламент Украины уже обратился с письмом к спикерам и парламентам стран, которые являются членами НАТО, о том, что мы хотим увидеть парламентскую поддержку. Как раз сейчас мы будем шаг за шагам приближать этот вопрос", – сказал он.

Спикер Рады выразил уверенность, что Украина сможет добиться поддержки перспективы Украины в НАТО либо от 31 страны Альянса, либо от 32 государств, включительно со Швецией, которая добивается членства в НАТО с 2022 года.

Стефанчук отметил, что резолюцию о необходимости пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе в июле уже принял парламент Литвы.

"Сейчас мы проводим такие же переговоры со спикерами других парламентов… Я очень хочу, чтобы они приняли такие же резолюции", – объяснил спикер Верховной Рады.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, НАТО, Швеция, переговоры, парламент, резолюция, саммит НАТО, перспективы, Руслан Стефанчук, спикер, сотрудничество, членство, письмо
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