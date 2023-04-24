Рада обратилась к парламентам стран НАТО за поддержкой Украины в ее стремлении к членству в Альянсе – Стефанчук

"Парламент Украины уже обратился с письмом к спикерам и парламентам стран, которые являются членами НАТО, о том, что мы хотим увидеть парламентскую поддержку. Как раз сейчас мы будем шаг за шагам приближать этот вопрос", – сказал он.

Спикер Рады выразил уверенность, что Украина сможет добиться поддержки перспективы Украины в НАТО либо от 31 страны Альянса, либо от 32 государств, включительно со Швецией, которая добивается членства в НАТО с 2022 года.

Стефанчук отметил, что резолюцию о необходимости пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе в июле уже принял парламент Литвы.

"Сейчас мы проводим такие же переговоры со спикерами других парламентов… Я очень хочу, чтобы они приняли такие же резолюции", – объяснил спикер Верховной Рады.