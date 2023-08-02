Расследование Гордона о Поворознюке. Часть 2. Стрельба по людям, под крылом мафии, угрозы свидетелям. Видео

Первую часть расследования Гордон выпустил 26 июля.
"Поворознюк, наверное, думал, что этим расследованием все ограничится, а там можно будет затаиться, затихариться, пропетлять, и не учел того, что я человек системный и последовательный. Если я пообещал, что будет расследование, – оно было. Если я пообещал, что доведу дело до конца – до посадки Поворознюка на зону, – то я это сделаю", – сказал журналист.
В новой части расследования Гордон напомнил историю жителя Петрово Кировоградской области Михаила Никифорова, в которого, по его словам, стрелял Поворознюк. Он также опубликовал запись телефонного разговора, который состоялся между Никифоровым и Поворознюком. Никифоров спросил, зачем Поворознюк по нему стрелял.
"Ой, бл... Миша, [это было] 26 лет назад. Миш, мне нечего сказать. Если у тебя есть, говори, я готов тебя выслушать – и чао, бамбино", – сказал во время разговора Поворознюк.
Никифоров отметил, что до сих пор лечится и не уверен, сможет ли вылечиться (после ранения Никифорову удалили несколько ребер, у него есть инвалидность).
"Миша, я готов дать десятку (далее он уточнил, что речь идет о $10 тыс. – "ГОРДОН"). Приходишь – кладу на стол, ты кладешь в карман и делаешь, что я тебе скажу. Нет? [Тогда] каждый живет своей жизнью и остается с тем, что у него остается на душе", – сказал Поворознюк.
Он добавил, что предлагал также Никифорову оформить его на работу на минимальную зарплату.
"Делаешь все, что я тебе скажу, – значит, живешь дальше припеваючи, старость у тебя обеспечена", – сказал Поворознюк.
Никифоров ответил, что не мог сделать то, о чем просил Поворознюк, – "прийти к Гордону и погнать".
Поворознюк предложил односельчанину "взвесить все за и против". "[Решить] кто тебе дороже, бл...ть, Гордон или Поворознюк, бл...ть. И п...здец! – сказал предприниматель. – Гордон, бл...ть, тут точно жить никогда не будет. Мы с тобой еще не один раз будем смотреть друг другу в глаза. При любых обстоятельствах".
В фильме Гордон публично обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко и генпрокурору Андрею Костину с призывом обратить внимание на деятельность Поворознюка.
"Я имею неопровержимые доказательства, что Поворознюк является бандитом, человеком, который стреляет в людей и совершает прочие, в том числе хозяйственные, преступления. Я повторяю: у меня есть неопровержимые доказательства этому, – сказал Гордон. – Я обращаюсь к вам, уважаемые блюстители закона на территории моей страны, с просьбой принять все необходимые меры для того, чтобы разобраться не только с Поворознюком, но и с многочисленными крышующими его государственными чиновниками, в частности с начальником Главного управления полиции в Кировоградской области полковником Романом Козьяковым".
Журналист уточнил, что у него есть материал еще на несколько таких фильмов.
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.
Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".
В декабре 2022 года в интервью YouTube-каналу Politeka Поворознюк назвал Гордона "агентом ФСБ" и заявил, что у него якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу. Гордон назвал утверждения Поворознюка "наглой ложью" и потребовал ее опровергнуть. "В противном случае я пообещал испортить ему и без того не очень веселую его, Поворознюка, жизнь, – сказал Гордон. – Извинений не последовало, и тогда, как и обещал – а я всегда все, что обещаю, делаю, – я стал собирать сведения о Поворознюке из открытых, закрытых и напрочь закрытых источников".
Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывали о его преступных действиях в Кировоградской области. В частности, Гордон подробно рассказал историю гибели в 2014 году оппонента Поворознюка – фермера Ивана Великого. Заказчики убийства до сих пор не установлены, но Никифоров в интервью Гордону сказал, что уверен "на 99%", что к преступлению имеет отношение Поворознюк.