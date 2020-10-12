Разумков: Много людей, которые попали под люстрацию, были нормальными, честными, и их заменить сегодня некем

Разумков: Следака хорошего нужно готовить 10 лет, а их тоже повыбрасывали на улицу Фото: Дмитро Разумков / Fаcebook

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что многие люди, которые попали под люстрацию, были честными, и сейчас их некем заменить.

"Я никогда не был сторонником люстрации. Ну да, сейчас в меня полетят камни, но я считаю, что это неправильно. Я объясню почему. Люстрация для тех, кто был реально у кормушки, воровал, – для них это получилось в качестве индульгенции. Они взяли и ушли. А многие не ушли, нашли возможность остаться и дальше трудиться на благо своего кармана, а не на благо страны. Но они не понесли наказания за те деяния, которые ими были совершены. А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, были нормальными, честными, качественными, и их заменить сегодня некем", – сказал Разумков.

По его словам, в некоторых случаях на места люстрированных лиц пришли люди, которые оказались хуже предшественников.

"Если мы говорим про чиновничий аппарат, это одно: за несколько лет можно научить… А что касается правоохранительных органов и многих других… Следака хорошего нужно готовить 10 лет, а их тоже повыбрасывали на улицу… Ну, мягко говоря, я считаю, что это неправильно. И люстрация – это дискриминация по профессиональному признаку… Есть же хорошие журналисты, честные и порядочные, а есть те, кто позорит профессию. Так же, как и народные депутаты, как в любой другой профессии. Это, к сожалению, правда жизни. Но это же не значит, что всех нужно под одну гребенку взять, вычистить, выгнать. А потом не знать, кого поставить на их место. Иногда на их место пришли те, кого точно не стоило привлекать. Они хуже, нежели те, что были до этого", – отметил Разумков.

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Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8, и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сказал, что Кабмин внесет свой законопроект о люстрации в парламент.

По его словам, каждый люстрированный и восстановленный украинский чиновник стоит бюджету более 0,5 млн грн.

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