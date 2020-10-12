ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Разумков: Много людей, которые попали под люстрацию, были нормальными, честными, и их заменить сегодня некем

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что никогда не был сторонником люстрации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Разумков: Следака хорошего нужно готовить 10 лет, а их тоже повыбрасывали на улицу
Разумков: Следака хорошего нужно готовить 10 лет, а их тоже повыбрасывали на улицу
Фото: Дмитро Разумков / Fаcebook

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что многие люди, которые попали под люстрацию, были честными, и сейчас их некем заменить.

"Я никогда не был сторонником люстрации. Ну да, сейчас в меня полетят камни, но я считаю, что это неправильно. Я объясню почему. Люстрация для тех, кто был реально у кормушки, воровал, – для них это получилось в качестве индульгенции. Они взяли и ушли. А многие не ушли, нашли возможность остаться и дальше трудиться на благо своего кармана, а не на благо страны. Но они не понесли наказания за те деяния, которые ими были совершены. А очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, были нормальными, честными, качественными, и их заменить сегодня некем", – сказал Разумков.

По его словам, в некоторых случаях на места люстрированных лиц пришли люди, которые оказались хуже предшественников.

"Если мы говорим про чиновничий аппарат, это одно: за несколько лет можно научить… А что касается правоохранительных органов и многих других… Следака хорошего нужно готовить 10 лет, а их тоже повыбрасывали на улицу… Ну, мягко говоря, я считаю, что это неправильно. И люстрация – это дискриминация по профессиональному признаку… Есть же хорошие журналисты, честные и порядочные, а есть те, кто позорит профессию. Так же, как и народные депутаты, как в любой другой профессии. Это, к сожалению, правда жизни. Но это же не значит, что всех нужно под одну гребенку взять, вычистить, выгнать. А потом не знать, кого поставить на их место. Иногда на их место пришли те, кого точно не стоило привлекать. Они хуже, нежели те, что были до этого", – отметил Разумков.

Разумков: Некоторые нардепы могли бы побороться за премию Дарвина. Человеческая тупость в поступках некоторых коллег удивляет. Полный текст интервью

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8, и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сказал, что Кабмин внесет свой законопроект о люстрации в парламент.

По его словам, каждый люстрированный и восстановленный украинский чиновник стоит бюджету более 0,5 млн грн.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, люстрация, народные депутаты, чиновники, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Костромичева заразилась коронавирусом
Костромичева заразилась коронавирусом
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Умерла звезда бондианы Нолан
Умерла звезда бондианы Нолан
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS