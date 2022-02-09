Разумков обвинил СБУ в срыве пресс-конференции в Харькове. Спецслужба опровергает

Разумков создал новое объединение в Раде в ноябре 2021 года Фото: EPA

"Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано СБУ – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь", – написал он.

СБУ в комментарии "Укринформу" опровергла заявление Разумкова.

"Любые заявления о том, что СБУ препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И... не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах", – заявили в ведомстве.

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Видео: АТН Харьков / Youtube

Первый в Украине офис "Команды Разумкова" в Харькове все же был открыт, харьковское отделение организации возглавил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, сообщил Разумков в Telegram.

На мероприятии также присутствовал депутат-мажоритарщик Дмитрий Микиша, который тоже является членом фракции "Слуга народа".