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ПОЛИТИКА

Разумков назвал два факторы, которые отрезают возможность Украине стать членом НАТО

Разумков считает, что Украина не скоро вступит в НАТО
Разумков считает, что Украина не скоро вступит в НАТО
Фото: rada.gov.ua

Украина не скоро станет членом Североатлантического союза. Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 января, выразил внефракционный нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков.

Политика спросили, может ли Украина вступить в НАТО.

"Достаточно нескоро. Во-первых, мы четко слышали заявление НАТО о том, что в ближайшем будущем Украину не примут. О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас же в наличии два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых находятся так называемые "ЛДНР", и аннексированный Россией Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО", – ответил Разумков.

По его словам, интеграция в Альянс и ЕС закреплена в Конституции Украины, но, объективно, "для нас цель – не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза".

"У нас основная задача – добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому надо идти", – отметил Разумков.

По его мнению, страхи России, связанные с интеграцией Украины в НАТО, есть безосновательными.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января передал министерству иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

В письменном ответе США России по так называемым "гарантиям безопасности" нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, НАТО, Донбасс, ОРДЛО, интервью, ЛДНР, вступ, членство, нардеп, Разумная политика
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