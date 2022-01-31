Разумков назвал два факторы, которые отрезают возможность Украине стать членом НАТО

Политика спросили, может ли Украина вступить в НАТО.

"Достаточно нескоро. Во-первых, мы четко слышали заявление НАТО о том, что в ближайшем будущем Украину не примут. О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас же в наличии два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых находятся так называемые "ЛДНР", и аннексированный Россией Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО", – ответил Разумков.

По его словам, интеграция в Альянс и ЕС закреплена в Конституции Украины, но, объективно, "для нас цель – не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза".

"У нас основная задача – добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому надо идти", – отметил Разумков.

По его мнению, страхи России, связанные с интеграцией Украины в НАТО, есть безосновательными.