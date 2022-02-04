Разумков заявил, что при создании своей партии не собирается ни с кем объединяться

Журналист спросил, почему нардепа не было на съезде партии УДАР, и напомнил, что в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону лидер УДАР, мэр Киева Виталий Кличко не исключал политического объединения с Разумковым.

"Мы по состоянию на сегодня строим свою политическую силу, строим ее "с нуля", с новой командой, с нашей командой. Я надеюсь, что у нас это получится. Объединяться пока что ни с кем не планирую точно", – заявил Разумков.

По его словам, к партии присоединятся люди, которые соответствуют двум критериям: профессионализм и моральные качества.

"Почему профессионализм? Потому что сегодня главной проблемой общество считает – 80% почти – некомпетентность и коррупцию. Есть компетентные люди в нашем государстве, которые, я уверен, будут полезны для развития общества", – объяснил Разумков.

В январе он говорил, что партия будет "100%", и добавлял, что "это непростой процесс".