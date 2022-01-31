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ПОЛИТИКА

Разумков намерен зарегистрировать свою партию через несколько месяцев

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Разумков не исключает, что его партии будут "ставить палки в колеса"
Разумков не исключает, что его партии будут "ставить палки в колеса" 
Фото: rada.gov.ua

Внефракционнный нардеп Дмитрий Разумков, глава межфракционного объединения "Разумная политика", уверен в том, что его партия будет зарегистрирована через несколько месяцев. Об этом он сказал в опубликованном 31 января интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Партия будет – 100%", – сказал Разумков.

По его словам, партия будет создаваться с нуля, и по законодательству для ее регистрации надо провести сбор подписей в 2/3 районов в не менее 2/3 областей Украины.

"Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся", – подчеркнул народный депутат. По его оценке, на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет несколько месяцев.

Он не исключает, что его партии будут "ставить палки в колеса" и "блокировать". 

Разумков также повторил, что более 10 партий предлагали ему их возглавить.

"13 украинских партий предложили мне их возглавить. На самом деле их было 14. Почему я настаиваю на 13? Потому что коллеги из 14-й пришли и начали рассказывать, что их политическую силу можно купить. Я сказал: "Спасибо, это неинтересно". Согласитесь, что и 13 – это много!" – заявил политик. 

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021-го. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа. 

24 января 2022 года политик презентовал в Раде общественную организацию "Команда Разумкова", сообщал "Укринформ". К ней присоединились все члены МФО "Разумная политика", а возглавила ее пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний. 

Теги: политика, Дмитрий Разумков, партия, Разумная политика, регистрация
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