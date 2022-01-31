Разумков намерен зарегистрировать свою партию через несколько месяцев

Разумков не исключает, что его партии будут "ставить палки в колеса" Фото: rada.gov.ua

"Партия будет – 100%", – сказал Разумков.

По его словам, партия будет создаваться с нуля, и по законодательству для ее регистрации надо провести сбор подписей в 2/3 районов в не менее 2/3 областей Украины.

"Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся", – подчеркнул народный депутат. По его оценке, на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет несколько месяцев.

Он не исключает, что его партии будут "ставить палки в колеса" и "блокировать".

Разумков также повторил, что более 10 партий предлагали ему их возглавить.

"13 украинских партий предложили мне их возглавить. На самом деле их было 14. Почему я настаиваю на 13? Потому что коллеги из 14-й пришли и начали рассказывать, что их политическую силу можно купить. Я сказал: "Спасибо, это неинтересно". Согласитесь, что и 13 – это много!" – заявил политик.