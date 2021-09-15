Разумков рассказал о судьбе законопроекта об уменьшении числа народных депутатов Украины

"Он действительно, как вы выразились, "завис". Это проблема. Поработав в Верховной Раде два года, могу с уверенностью сказать, что мы бы обошлись и 300 народными депутатами, на качество работы это глобально не повлияло бы. Потому я, например, поддерживаю эту идею. Большое количество моих коллег не поддерживает", – сказал он.

По словам спикера Рады, у каждого – "свои аргументы", и он "на сегодняшний момент" не уверен, что у инициативы есть поддержка конституционного большинства нардепов.

"Выносить законопроект в зал для того, чтобы провалить, считаю глупостью. Проще вести переговоры и попробовать собрать необходимое количество голосов, чем после всего пройденного пути его провалить. Потому что если он не набирает 300 голосов, идет в утиль и весь процесс нужно начинать сначала", – объяснил Разумков.