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ПОЛИТИКА

Разумков рассказал о судьбе законопроекта об уменьшении числа народных депутатов Украины

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Законопроект принят Радой в первом чтении
Законопроект принят Радой в первом чтении
Фото: wikipedia.org

Сегодня в Верховной Раде может не хватить голосов для принятия законопроекта об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 15 сентября.

"Он действительно, как вы выразились, "завис". Это проблема. Поработав в Верховной Раде два года, могу с уверенностью сказать, что мы бы обошлись и 300 народными депутатами, на качество работы это глобально не повлияло бы. Потому я, например, поддерживаю эту идею. Большое количество моих коллег не поддерживает", – сказал он.

По словам спикера Рады, у каждого – "свои аргументы", и он "на сегодняшний момент" не уверен, что у инициативы есть поддержка конституционного большинства нардепов.

"Выносить законопроект в зал для того, чтобы провалить, считаю глупостью. Проще вести переговоры и попробовать собрать необходимое количество голосов, чем после всего пройденного пути его провалить. Потому что если он не набирает 300 голосов, идет в утиль и весь процесс нужно начинать сначала", – объяснил Разумков.

Контекст:

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №1017, который предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный Суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положениях Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроектДля принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

14 января 2021 года комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении численности парламента.

Позитивно к инициативе о сокращении количества нардепов в Украине относятся 89% украинцев, опрошенных в феврале Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, политика, парламент, законопроект, Дмитрий Разумков, нардеп
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