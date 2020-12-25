Шахов заявил, что нардепы-мажоритарщики от Луганской области будут контролировать ход расследования причин масштабных пожаров, которые привели к гибели людей

В Луганской области из-за коррупции нельзя рассчитывать на объективное расследование без парламентского контроля, заявил нардеп от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов.

Сергей Шахов: Руководитель Луганской ОГА наплевал на людей, на Конституцию, на права граждан и на ВСК, которая приехала в область Фото: slovoidilo.ua

Народные депутаты, избранные по мажоритарной системе от округов в Луганской области, будут контролировать ход расследования причин масштабных пожаров, которые произошли в регионе и привели к гибели людей, заявил нардеп от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов во время первого выездного заседания парламентской временной следственной комиссии. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба политика.

"Считаю, что в ходе расследования прежде всего необходимо исследовать и рассмотреть обстоятельства, которые привели к возникновению трагедии, а именно бездействие, халатность, и нескоординированность действий руководства Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской ОГА – ВГА", – отметил Шахов.

Он добавил, что в Луганской области из-за коррупции нельзя рассчитывать на объективное расследование. Нардепы встретились с пострадавшими от пожаров в деревнях Сиротино, Вороново и Смоляниново. Политикам пострадавшие жители передали более 30 письменных заявлений.

"Жаль, что никто из представителей местной власти даже не явился на эти встречи народных депутатов с пострадавшими. Нашей командой был проведен аудит имеющегося свободного жилья. Как оказалось, в городе Рубежное есть свободные квартиры, где можно разместить пострадавших. В Новопскове председатель ОТО Вадим Гаев смог найти свободные квартиры, чтобы предоставить погорельцам пусть временные, но достойные условия жизни. Люди сегодня живут в подвалах", – рассказал нардеп.

Шахов сообщил, что будет добиваться отстранения от должностей главного пожарного Луганской области и председателя военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

"Руководитель Луганской ОГА наплевал на людей, на Конституцию, на права граждан и на ВСК, которая приехала в область. Он просто встал и покинул зал заседаний, хотя к нему много вопросов накопилось. Мы будем действовать, как хирурги, и вырежем этот больной чирей", – заявил Шахов.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка. Жителей ряда сел эвакуировали. По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время осенних пожаров в Луганской области погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали. В ГСЧС 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области.

В Офисе генпрокурора сообщали, что следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.