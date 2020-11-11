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Министр защиты окружающей среды о пожарах в Луганской области: Ущерб подсчитывают, это будут миллиарды гривен

Как именно будут высаживать новый лес в Луганской области, зависит от условий в конкретном районе, объяснил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Роман Абрамовский: Мы выступаем за ужесточение наказания за поджоги сухой травы
Роман Абрамовский: Мы выступаем за ужесточение наказания за поджоги сухой травы
Фото: Роман Абрамовський / Facebook

На преодоление последствий лесных пожаров в Луганской области нужны годы и миллиарды гривен, заявил в интервью "Фокусу" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Ущерб подсчитывают, это будут миллиарды гривен. На Луганщине, скорее всего, действительно были поджоги – около 100 очагов возгорания, что невозможно в случае обычного лесного пожара, – сказал он. – Я далек от мысли, что кто-то специально поджигает лес, это скорее делается по неосторожности. Раньше лес не горел настолько масштабно, потому что не был таким сухим, как сейчас. Обычно сначала загорается сухая лесная подстилка, но огонь не перекидывался на зрелую древесину".

Пожары наносят ущерб не только непосредственно лесу, но и всей экологии в целом, подчеркнул Абрамовский.

"В то же время у нас массово поджигают сухую траву, из-за чего происходят выбросы вредных веществ в воздух. Это ущерб для биоразнообразия, мелкие животные не успевают уйти из зоны поджога. Мы выступаем за ужесточение наказания за поджоги сухой травы. Обсуждаем вариант, чтобы ответственность нес владелец или пользователь земельного участка. Также условия пользования должны включать в себя заботу об экологической безопасности", – добавил он.

Министр отметил, что для восстановления лесов есть два подхода.

"Один – природное восстановление, самозасеивание лесов за счет перенесения семян. Мы анализируем проблему с немецкими специалистами и считаем, что природное восстановление в некоторых случаях лучше – так лес будет устойчивее. Другой подход состоит в высаживании деревьев лесохозяйственными предприятиями. Думаю, применим комбинированную модель", – рассказал Абрамовский.

Как именно будут высаживать новый лес, зависит от условий в конкретном районе, объяснил глава министерства.

"Это зависит от многих факторов: типа почвы, характера грунтовых вод и пр. Лесоразведение не так дорого стоит, но климатические условия на востоке Украины неблагоприятные. Необходимо высаживать сеянцы с закрытой корневой системой. Они стоят намного дороже, но у них практически стопроцентная приживаемость. Даже если климатически условия не очень благоприятные, то в грунте, закрывающем корневую систему, есть питательные вещества, которых хватает примерно на год", – рассказал министр.

Такую технологию применяет работает один завод во Львовской области, а для закрытия потребностей нужно еще хотя бы четыре аналогичных предприятия, отметил он, и одно уже запланировали открыть на востоке Украины в первом полугодии 2021 года.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали, разрушены 650 домов.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: экология, пожар, Луганская область, поджог, спасатели, ущерб, лес, Роман Абрамовский, лесные пожары в Луганской области
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