Лесные пожары в Луганской области разрушили 650 домов – активист Каплин

Из-за разрушенного пожарами жилья люди в Луганской области вынуждены жить в уцелевших летних кухнях или подвалах, заявил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

В ГСЧС Украины 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области Фото: dsns.gov.ua

Лесные пожары в Луганской области в конце сентября – начале октября разрушили 650 домов. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

"В Луганской области повреждено или разрушено 650 зданий. Это те дома, в которых жили люди. Большинство людей остаются на территории населенного пункта или в соседних селах, или у родственников, соседей. Есть люди, которые продолжают проживать в уцелевших летних кухнях, подвалах", – отметил Каплин.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.