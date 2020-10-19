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Лесные пожары в Луганской области разрушили 650 домов – активист Каплин

Из-за разрушенного пожарами жилья люди в Луганской области вынуждены жить в уцелевших летних кухнях или подвалах, заявил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

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В ГСЧС Украины 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области
В ГСЧС Украины 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области
Фото: dsns.gov.ua

Лесные пожары в Луганской области в конце сентября – начале октября разрушили 650 домов. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

"В Луганской области повреждено или разрушено 650 зданий. Это те дома, в которых жили люди. Большинство людей остаются на территории населенного пункта или в соседних селах, или у родственников, соседей. Есть люди, которые продолжают проживать в уцелевших летних кухнях, подвалах", – отметил Каплин.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

Северодонецк был окольцован огнем 1 октября, горели инфраструктурные объекты. Военнослужащие эвакуировали жителей Трехизбенки, Кряковки, Муратово и Капитаново Луганской области. 2 октября спасатели ГСЧС эвакуировали жителей села Боровеньки Кременского района Луганской области.

Во время пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали. 

В ГСЧС 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, поджог, обстрелы, ООС, Евгений Каплин, лесные пожары в Луганской области
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