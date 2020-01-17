Штрафы до 10 тыс. минимальных зарплат и до семи лет тюрьмы. Бородянский представил законопроект о дезинформации

Сегодня министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский презентует законопроект о дезинформации. Накануне глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил об опасности введения запрета на занятие журналистикой в случае принятия такого закона.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сегодня презентует законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Так, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение.

В случае, если СМИ откажется добровольно опровегнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт.

Неразмещение или несвоевременное размещение ответа на факт дезинформации будет караться штрафом в 20 минимальных заработных плат.

Систематическое умышленное размещение заведомо недостоверных сведений, фактов, событий или явлений, которые представляют угрозу национальной или общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности страны и т.д. в период отсутствия контроля Украиной части своей границы, будет караться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. минимальных зарплат или исправительными работами от года до двух лет.

В случае, если такие данные будут распространяться массово при помощи ботов или специально организованной системы учетных записей, пользователей информационных услуг или способов умышленной фальсификации, наказание составит от двух до пяти лет лишения свободы.

Финансирование таких действий будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Если такие действия приведут к тяжелым последствиям, наказание составит от пяти до семи лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься опеределенной деятельностью.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко 16 января заявил об опасности законопроекта о дезинформации, которым могут ввести запрет на занятие журналистикой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение "о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть повышение ответственности за нарушение законодательства об информации".

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло "терминологическое недоразумение" из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах его министерства. "Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации.

4 декабря в здании Национального союза журналистов Украины состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.