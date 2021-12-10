Швейцария продлила заморозку активов Януковича и его окружения до 2023 года

Превентивная блокировка активов продлена с целью поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями.

"Продление возможно, если заинтересованное государство выразило готовность сотрудничать в рамках процедуры взаимной правовой помощи. Максимальный срок замораживания ограничен десятью годами", – заявили в Федеральном совете.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

24 января 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Швейцария заморозила счета Януковича и его соратников 26 февраля 2014 года. Тогда речь шла о сумме в €137 млн. В 2016 году в правительстве Швейцарии сообщили, что арестованы счета на 70 млн швейцарских франков. Кроме того, против Януковича и "семьи" Швейцария открыла семь уголовных дел по подозрению в отмывании денег.

Экс-президент утверждал, что у него нет банковских счетов за рубежом.

В мае 2017 года на тот момент заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявлял, что преступная группировка, возглавляемая Януковичем, за два с половиной года украла "примерно один госбюджет Украины".