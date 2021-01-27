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ПОЛИТИКА

Сийярто: Все обвинения в сепаратизме не имеют никакого смысла

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто на совместной пресс-конференции заявили об отсутствии оснований считать, что венгры Закарпатья склонны к сепаратизму.

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Кулеба: Мы согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но с холодной головой
Кулеба: Мы согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить с горячим сердцем, но с холодной головой
Фото: mfa.gov.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что сепаратистских намерений со стороны венгров Закарпатья не существует. Видео совместной пресс-конференции Сийярто и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы опубликовал "5 канал".

"Обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла", – сказал он.

Сийярто выразил надежду, что сегодняшняя встреча глав МИД принесет результаты и они смогут остановить ухудшение отношений между странами.

"Для нас очень важны венгры Закарпатья. И мы смотрим на них как на возможность объединения с вами. Мы верим в то, что, поддерживая общину венгров Закарпатья, мы помогаем отношениям между Украиной и Венгрией. Мы всегда поддерживали ваш суверенитет", – подчеркнул он.

Кулеба также заявил, что не видит оснований подозревать венгров Закарпатья в сепаратизме. Он подчеркнул, что деятельность одного человека не должна влиять на отношения двух дружественных соседских стран.

"Я категорически осуждаю любые проявления неуважения к венгерской общине Украины и считаю неприемлемой любую антиукраинскую риторику, которая звучит из определенных кругов в Венгрии. Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму, как и никаких оснований считать, что Украина хочет причинить какой-либо вред венграм Закарпатья. Мы одна страна и одно общество и такими будем всегда", – подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, по итогам встречи они с Сийярто согласились, что к украинско-венгерским отношениям нужно подходить "с горячим сердцем, но с холодной головой".

"Сегодня мы говорили как партнеры и друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые", – добавил Кулеба.

Министры договорились, что в ближайшее время состоится заседание украинско-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн-бизнес-форум между предпринимателями Украины и Венгрии.

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

В конце ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды.

Теги: МИД, Закарпатье, Венгрия, сепаратизм, сепаратисты, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, суверенитет
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