Стало известно название новой партии Притулы

По данным издания, сегодня, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии. На собрании активистов обсуждаются организационные моменты по созданию и деятельности политической силы.

Полное название новой политсилы – "Политическая партия "24 августа".

Намерение создать собственную партию Притула подтвердил в сентябре 2021 года в эфире "24 канала". "Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", – говорил он. Уже тогда политик отмечал, что "в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания".

В январе 2022 года Притула говорил, что зарегистрирует партию в этом году. Он обещал, что в названии не будет его фамилии, так как ему "никогда не нравились именные блоки и так далее", но не исключал, что в бюллетенях на его фамилия будет указываться рядом с названием, "чтобы лучше идентифицировать партию".

Выбор названия партии Притула описывал так: "Это достаточно ответственное дело. Вспомните мультик и фразу: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"... Работаем над этим, конечно. Есть много места для креатива. Но очень хочется не ошибиться с названием и предложить нашим избирателям такое название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия".

24 августа – День независимости Украины.