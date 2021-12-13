Стефанчук сказал, что не будет подписывать обращение нардепов в КСУ о сроках проведения выборов в Раду, и объяснил почему

Стефанчук: Я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе Фото: rada.gov.ua

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 13 декабря.

"Я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений", – заявил Стефанчук.

Как сообщал 11 декабря "5 канал", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко тоже говорил, что не готов подписывать такое обращение. По данным Корниенко, пока обращения нет.

"Не слышал пока о формализации такого обращения. Не готов подписывать такое обращение. Мы не имеем другого механизма, кроме как разъяснения КСУ", – сказал Корниенко. Для обращения за разъяснением в КСУ необходимы подписи 45 депутатов.