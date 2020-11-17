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Суд отменил заочный арест Януковича, Санду победила на выборах президента Молдовы. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей понедельника, 16 ноября.

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Важные события понедельника
Важные события понедельника
Фото: ЕРА, depositphotos.com

Суд отменил заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил заочный арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года.

Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром Харькова

Геннадия Кернеса зарегистрировали мэром Харькова на основании заявления, заверенного его электронной подписью. Второй апелляционный административный суд пришел к выводу, что это соответствует требованиям Избирательного кодекса Украины.

Правоохранители завершили расследование дела об изнасиловании в Кагарлыке

Прокуроры совместно со следователями Государственного бюро расследований Украины завершили досудебное расследование в отношении пяти сотрудников Кагарлыкского отдела полиции Киевской области. Следствие установило, что сотрудники Кагарлыкского отдела полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей.

Санду обошла Додона на выборах президента Молдовы

По результатам подсчета 98,37% бюллетеней второго тура выборов президента Молдовы, экс-премьер-министр Майя Санду набрала 55,68% голосов избирателей. Действующий президент Игорь Додон потерял даже теоретические шансы на победу. Санду уже анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На подходе еще одна вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработала американская биотехнологическая компания Moderna, показала 94,5% эффективности на третьей стадии испытаний. 

ЕС может утвердить третий пакет санкций против Беларуси

По данным редактора бюро "Радио Свобода" в Праге Рикарда Йозвяка, убийство белоруса Романа Бондаренко "ускорило процесс" утверждения нового пакета санкций против Беларуси. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила 16 ноября, что Евросоюз может расширить санкционный список белорусских чиновников до более чем 200 человек.

Беларусь потребовала от Польши выдачи основателей НЕХТА

Министерство иностранных дел Беларуси 16 ноября вручило ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Мартину Войцеховскому с требованием выдать основателей Telegram-каналов НЕХТА и НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича "с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности".

Протасевич сказал, что готов вернуться в обмен на принудительную транспортировку Александра Лукашенко в Международный суд в Гааге.

Теги: Виктор Янукович, Украина, Харьков, Беларусь, Молдова, санкции, арест, изнасилование, следствие, расследование, апелляционный суд, Евросоюз, суд, Майя Санду, вакцина, Кагарлык, Светлана Тихановская
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