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Суд сменил меру пресечения бывшему замминистра Лозинскому с ареста на домашний арест

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Суд смягчил меру пресечения Лозинскому
Суд смягчил меру пресечения Лозинскому
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд 17 марта сменил меру пресечения бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василию Лозинскому.

Об этом сообщило "Суспільне" 21 марта.

Суд отправил Лозинского под круглосуточный домашний арест. Обвинение требовало продлить бывшему замминистра срок содержания под стражей.

24 января ВАКС избрал для Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста. Специализированная артикоррупционная прокуратура обжаловала решение, и апелляция ВАКС удовлетворила ходатайство прокуроров, назначив бывшему чиновнику арест с возможностью выйти под залог в 50 млн грн. 

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила САП. В этот день ему объявили подозрение и уволили. Глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – финансируемых как за бюджетные деньги, так и за средства международных финансовых учреждений.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: арест, взятка, домашний арест, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, Василий Лозинский
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