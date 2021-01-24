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Суд в Милане, который оправдал Маркива, назвал Украину ответственной за "атаку на журналистов" в 2014 году – СМИ

Апелляционный суд Милана посчитал правильными выводы коллег первой инстанции об "умышленном и направленном нападении на группу иностранных репортеров" украинскими военными. Об этом идет речь в решении об отсутствии доказательств в причастности украинского нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова, сообщило "Радіо Свобода".

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Маркива оправдали, в ноябре 2020-го он вернулся в Украину
Маркива оправдали, в ноябре 2020-го он вернулся в Украину
Фото: ЕРА

Апелляционный суд Милана признал, что нет доказательств причастности украинского нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова и оправдал украинца из-за отсутствия состава преступления в его действиях. Об этом "Радіо Свобода" сообщило, ссылаясь на мотивационную часть решения суда, которая есть в распоряжении редакции.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

Суд оправдал Маркива, но в то же время подтвердил выводы суда первой инстанции, назвав Украину ответственной за "атаку на журналистов". Судьи пришли к выводу, что не установлено, что Маркив был на службе именно в то время, когда погибли Миронов и Роккелли, а также был ранен французский журналист Вильям Ругелон.

"Невозможно утверждать, что Маркив сознательно способствовал фактам, в которых его обвиняют, помогая другим военнослужащим, которые несли службу на тот момент на горе", – цитирует "Радіо Свобода" решение суда.

По данным журналистов, суд счел, что украинские военные, которые базировались на горе Карачун, совершили "умышленное и целенаправленное нападение на группу иностранных репортеров", а "атака на Миронова, Ругелона и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокаций или наступления ни с их стороны, ни со стороны пророссийских сил".

Такие выводы основаны на показаниях Ругелона и таксиста Евгения Кошмана, который привез иностранцев к фабрике Zeus Ceramica из Славянска.

"В то же время суд в Милане признал недостоверными и непригодными для воспроизведения фактов показания от стороны защиты – пяти командиров Национальной гвардии и четырех военнослужащих. Присяжные считают, что украинских военных следовало заслушать не как свидетелей, а в качестве подозреваемых", – отмечает "Радіо Свобода".

Апелляционная инстанция отказалась приобщать новые доказательства. Просьбы от защитников Маркива и Украины суд назвал "ненужными, запоздалыми и неуместными" для реконструкции фактов шестилетней давности. Ведущий защитник солдата Раффаэле Делла Валле назвал обоснования миланских судей об ответственности Украины абсурдными и воздержался от комментариев.

"В Милане повторили версию Павии об ответственности Украины (за вооруженное нападение на журналистов), но Украину и ее войско не осудили. Государство было участником процесса как гражданский ответчик, потому что подсудимым был ее солдат. Маркив признан невиновным, он свободен – и Украина вышла из процесса", – объяснил журналистам адвокат Николо Бертолини Клеричи.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Карачун, Милан, апелляция, военнослужащий, Виталий Маркив, Андреа Роккелли
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