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Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича, которого подозревают в госизмене

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В ноябре 2022 года Рабиновича лишили мандата нардепа
В ноябре 2022 года Рабиновича лишили мандата нардепа
Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube

Печерский райсуд Киева 1 августа удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований, заочно избрав бывшему нардепу от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом проинформировал пресс-центр ГБР 2 августа.

26 июля ГБР сообщило Рабиновичу о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Экс-нардепу сообщили о подозрении путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию. Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, – сказано в сообщении ГБР. – Его пропагандистская деятельность помогала руководству [страны-агрессора] РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Отмечается, что санкция статьи, по которой Рабиновичу сообщили о подозрении, предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте 2022 года, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении с тех пор не сообщалось.

21 июля нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе Рабиновичу. СМИ отмечали, что соответствующий указ Зеленского подписан, но засекречен – официально он не публиковался.

Деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде в апреле приостановил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим президент Украины ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. В мае фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.

В ноябре Рабиновича лишили мандата нардепа.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Вадим Рабинович, госизмена, подозрение, деятельность, суд, ОПЗЖ, ГБР, нардеп
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