Суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича, которого подозревают в госизмене

26 июля ГБР сообщило Рабиновичу о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Экс-нардепу сообщили о подозрении путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию. Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, – сказано в сообщении ГБР. – Его пропагандистская деятельность помогала руководству [страны-агрессора] РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Отмечается, что санкция статьи, по которой Рабиновичу сообщили о подозрении, предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.