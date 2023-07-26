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ПОЛИТИКА

ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу Рабиновичу

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По данным следствия, Рабинович скрывается за границей
По данным следствия, Рабинович скрывается за границей
Фото: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ / Facebook

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему нардепу от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу. Об этом 26 июля проинформировал пресс-центр ГБР.

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", – заявили в бюро. 

Пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству страны-агрессора РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, добавили в ГБР. 

По данным следствия, Рабинович сейчас скрывается за границей. О подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ему сообщили путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте 2022 года, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении с тех пор не сообщалось.

21 июля нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Корбану, а также депутатам Рабиновичу и Васильковскому. СМИ отмечали, что соответствующий указ Зеленского подписан, но засекречен – официально он не публиковался.

Деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде в апреле приостановил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим президент Украины ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. В мае фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.

В ноябре Рабиновича лишили мандата нардепа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вадим Рабинович, госизмена, подозрение, ОПЗЖ
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