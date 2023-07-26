ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу Рабиновичу

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", – заявили в бюро.
Пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству страны-агрессора РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, добавили в ГБР.
По данным следствия, Рабинович сейчас скрывается за границей. О подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ему сообщили путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Рабинович говорил "Украинской правде" в марте 2022 года, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении с тех пор не сообщалось.
21 июля нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Корбану, а также депутатам Рабиновичу и Васильковскому. СМИ отмечали, что соответствующий указ Зеленского подписан, но засекречен – официально он не публиковался.
Деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде в апреле приостановил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим президент Украины ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. В мае фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.
В ноябре Рабиновича лишили мандата нардепа.