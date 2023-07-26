ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу Рабиновичу

По данным следствия, Рабинович скрывается за границей Фото: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ / Facebook

"Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", – заявили в бюро.

Пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству страны-агрессора РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, добавили в ГБР.

По данным следствия, Рабинович сейчас скрывается за границей. О подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ему сообщили путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.