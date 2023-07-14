Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Плачковой, которая была избрана в парламент от ОПЗЖ

Решение поддержали 283 нардепа.

Железняк отметил, что теперь в Раде остались 404 депутата, и назвал это количества "новым рекордом".

Он также добавил, что для наличия группы или фракции в этом созыве парламента минимально необходимо 17 депутатов. Плачкова состояла в депутатской группе "Восстановление Украины". Если эту группу покинет еще один депутат, она будет распущена через 14 дней.

Плачкова была избрана в Раду под 31-м номером в списке ОПЗЖ в 2019 году, отмечает LB.ua. В 2020 году она вместе с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком (сейчас его обвиняют в госизмене) и еще четырьмя нардепами от ОПЗЖ ездила в РФ и встречалась с депутатами Госдумы страны-агрессора.

После начала полномасштабной войны, 15 марта 2022 года, Плачкова вышла из фракции ОПЗЖ.