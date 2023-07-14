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ПОЛИТИКА

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Плачковой, которая была избрана в парламент от ОПЗЖ

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Плачкова сложила депутатский мандат
Плачкова сложила депутатский мандат
Фото: Тетяна Плачкова / Facebook

Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия нардепа Татьяны Плачковой, которая была избрана от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом в Telegram сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк 14 июля.

Решение поддержали 283 нардепа.

Железняк отметил, что теперь в Раде остались 404 депутата, и назвал это количества "новым рекордом".

Он также добавил, что для наличия группы или фракции в этом созыве парламента минимально необходимо 17 депутатов. Плачкова состояла в депутатской группе "Восстановление Украины". Если эту группу покинет еще один депутат, она будет распущена через 14 дней.

Плачкова была избрана в Раду под 31-м номером в списке ОПЗЖ в 2019 году, отмечает LB.ua. В 2020 году она вместе с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком (сейчас его обвиняют в госизмене) и еще четырьмя нардепами от ОПЗЖ ездила в РФ и встречалась с депутатами Госдумы страны-агрессора.

После начала полномасштабной войны, 15 марта 2022 года, Плачкова вышла из фракции ОПЗЖ.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ. В Центризбиркоме 2 марта 2023 года сообщили, что места в Раде, которые занимали лишенные мандатов бывшие народные депутаты от ОПЗЖ, пока останутся вакантными.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, мандат, Татьяна Плачкова, ОПЗЖ
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