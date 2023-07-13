Нардеп от ОПЗЖ Плачкова слагает мандат. После этого в Раде будет рекордно низкое количество депутатов

Плачкова была в составе делегации ОПЗЖ, которая вместе с Медведчуком ездила в РФ в 2020 году Фото: Тетяна Плачкова / Facebook

В документе сказано, что полномочия нардепа предлагают досрочно прекратить по ее заявлению.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что после сложения Плачковой мандата количество депутатов в Раде сократится до 404, и это новый рекордно низкий показатель.

Плачкова была избрана в Раду под 31-м номером в списке ОПЗЖ в 2019 году, отмечает LB.ua. В 2020 году она вместе с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком (сейчас его обвиняют в госизмене) и еще четырьмя нардепами от ОПЗЖ ездила в РФ и встречалась с депутатами Госдумы страны-агрессора.

После начала полномасштабной войны, 15 марта 2022 года, Плачкова вышла из фракции ОПЗЖ.