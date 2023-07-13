Нардеп от ОПЗЖ Плачкова слагает мандат. После этого в Раде будет рекордно низкое количество депутатов

В документе сказано, что полномочия нардепа предлагают досрочно прекратить по ее заявлению.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что после сложения Плачковой мандата количество депутатов в Раде сократится до 404, и это новый рекордно низкий показатель.
Плачкова была избрана в Раду под 31-м номером в списке ОПЗЖ в 2019 году, отмечает LB.ua. В 2020 году она вместе с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком (сейчас его обвиняют в госизмене) и еще четырьмя нардепами от ОПЗЖ ездила в РФ и встречалась с депутатами Госдумы страны-агрессора.
После начала полномасштабной войны, 15 марта 2022 года, Плачкова вышла из фракции ОПЗЖ.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.
Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ. В Центризбиркоме 2 марта 2023 года сообщили, что места в Раде, которые занимали лишенные мандатов бывшие народные депутаты от ОПЗЖ, пока останутся вакантными.