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ПОЛИТИКА

Нардеп от ОПЗЖ Плачкова слагает мандат. После этого в Раде будет рекордно низкое количество депутатов

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Плачкова была в составе делегации ОПЗЖ, которая вместе с Медведчуком ездила в РФ в 2020 году
Плачкова была в составе делегации ОПЗЖ, которая вместе с Медведчуком ездила в РФ в 2020 году
Фото: Тетяна Плачкова / Facebook

Избранная от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардеп Татьяна Плачкова слагает мандат. Об этом свидетельствует зарегистрированное 13 июля в Верховной Раде постановление №9489.

В документе сказано, что полномочия нардепа предлагают досрочно прекратить по ее заявлению. 

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что после сложения Плачковой мандата количество депутатов в Раде сократится до 404, и это новый рекордно низкий показатель. 

Плачкова была избрана в Раду под 31-м номером в списке ОПЗЖ в 2019 году, отмечает LB.ua. В 2020 году она вместе с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком (сейчас его обвиняют в госизмене) и еще четырьмя нардепами от ОПЗЖ ездила в РФ и встречалась с депутатами Госдумы страны-агрессора.

После начала полномасштабной войны, 15 марта 2022 года, Плачкова вышла из фракции ОПЗЖ.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ. В Центризбиркоме 2 марта 2023 года сообщили, что места в Раде, которые занимали лишенные мандатов бывшие народные депутаты от ОПЗЖ, пока останутся вакантными.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, мандат, Татьяна Плачкова, ОПЗЖ
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