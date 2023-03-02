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ПОЛИТИКА

Заменить в Раде лишенных мандатов нардепов можно будет только после отмены военного положения – ЦИК

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В ЦИК сообщили, что решения Рады о лишении мандатов получили
В ЦИК сообщили, что решения Рады о лишении мандатов получили
Фото: Верховна Рада України - Facebook / Facebook

Места в Верховной Раде, которые занимали лишенные мандатов бывшие народные депутаты от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), пока останутся вакантными. Об этом 2 марта проинформировал в Facebook Центральный избирательный комитет Украины.

"ЦИК получил постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Натальи Королевской и Олега Волошина (личные заявления о сложении депутатских полномочий). [...] По процедуре должно было бы произойти замещение, то есть признание избранными нардепами следующих по очередности кандидатов от ОПЗЖ. Однако комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда – обстоятельство, которое делает невозможным принятие ЦИК решения о признании избранными нардепами на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", – говорится в посте.

Центризбирком отметил, что получил постановления Рады и о досрочном прекращении полномочий нардепов от "Слуги народа" Александра Трухина и от ОПЗЖ Юрия Солода, которые были избраны в одномандатных избирательных округах в Днепропетровской и Донецкой областях.

"Комиссия должна решить вопрос о назначении промежуточных выборов в этих округах, но во время военного положения в Украине запрещено проводить выборы. Поэтому комиссия рассмотрит этот вопрос после прекращения/отмены военного положения", – подчеркнули в ЦИК.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/pfbid01NQV9gJU8SWAyx5Uj1RM9P9KHK4HymXsU2p9QVxKddhWrkLqtnX5RwimhErAEZ7vl

Депутатские полномочия Королевской, Солода и Волошина Верховная Рада прекратила 24 февраля, Трухина – 23 февраля.

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, выборы, ЦИК, депутаты, народные депутаты, военное положение, мандат, ОПЗЖ, нардеп
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