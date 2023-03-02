Заменить в Раде лишенных мандатов нардепов можно будет только после отмены военного положения – ЦИК

"ЦИК получил постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Натальи Королевской и Олега Волошина (личные заявления о сложении депутатских полномочий). [...] По процедуре должно было бы произойти замещение, то есть признание избранными нардепами следующих по очередности кандидатов от ОПЗЖ. Однако комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда – обстоятельство, которое делает невозможным принятие ЦИК решения о признании избранными нардепами на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", – говорится в посте.
Центризбирком отметил, что получил постановления Рады и о досрочном прекращении полномочий нардепов от "Слуги народа" Александра Трухина и от ОПЗЖ Юрия Солода, которые были избраны в одномандатных избирательных округах в Днепропетровской и Донецкой областях.
"Комиссия должна решить вопрос о назначении промежуточных выборов в этих округах, но во время военного положения в Украине запрещено проводить выборы. Поэтому комиссия рассмотрит этот вопрос после прекращения/отмены военного положения", – подчеркнули в ЦИК.
Депутатские полномочия Королевской, Солода и Волошина Верховная Рада прекратила 24 февраля, Трухина – 23 февраля.
Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Окончательно партию ОПЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября.