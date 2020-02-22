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"Теперь можно и книжку почитать". Малюська показал свое фото с ногами выше головы

Фотографию, на которой он стоит на руках, министр юстиции Украины Денис Малюська разместил в Facebook после отчета Кабмина в Верховной Раде.

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Малюська стал министром в августе 2019 года
Малюська стал министром в августе 2019 года
Фото: minjust.gov.ua

22 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська разместил в Facebook свою фотографию, на которой он стоит на руках возле стены.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062275967486458&id=100011121947008

21 февраля, отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что за пять месяцев работы правительство запустило программу дешевых кредитов, снизило суммы в платежках, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне и большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые.

Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, тогда был избран весь состав Кабмина.

Теги: Верховная Рада, правительство, книги, фото, Денис Малюська, Кабмин
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