The National interest: В новом Налоговом кодексе предусмотрены преференции на добычу марганцевой руды

"Сегодня Коломойский глубоко вовлечен в украинскую политику. Его союзники контролируют украинскую парламентскую фракцию "За майбутнє" в Раде. Иногда фракция голосует за партию Зеленского "Слуга народа". Недавно в Раде было проведено голосование по изменениям в Налоговый кодекс, которое пошло на пользу горнодобывающим интересам Коломойского. Окончательная версия законопроекта не включает повышение налогов на добычу марганцевой руды Коломойского. Для публичного имиджа Зеленского это отдает поговоркой старых диктаторов: "Моим друзьям – все; моим врагам – закон", – пишет он.

Он напомнил, что накануне выборов 2019 года канал Коломойского предоставил Зеленскому "мощный рупор", который имел решающее значение для его восхождения на президентский пост.

"Согласно Pandora Papers, Зеленский получил многомиллионные платежи от канала "1+1" на офшорные счета, несмотря на предвыборные обещания искоренить коррупцию", – отмечает автор.