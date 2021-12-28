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ПОЛИТИКА

The National interest: В новом Налоговом кодексе предусмотрены преференции на добычу марганцевой руды

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Сегодня Коломойский глубоко вовлечен в украинскую политику, пишет The National interest
Сегодня Коломойский глубоко вовлечен в украинскую политику, пишет The National interest
Фото: depositphotos.com

Связи президента Украины Владимира Зеленского обеспечивают льготами и преференциями приближенного к нему бизнесмена Игоря Коломойского, в частности, при внесении изменений в Налоговый кодекс депутаты предоставили Коломойскому льготную ренту на добычу марганцевой руды, пишет издание The National interest. Как отмечает автор статьи Вес Мартин, связи Коломойского и Зеленского подрывают доверие к президенту на национальном и международном уровнях.

"Сегодня Коломойский глубоко вовлечен в украинскую политику. Его союзники контролируют украинскую парламентскую фракцию "За майбутнє" в Раде. Иногда фракция голосует за партию Зеленского "Слуга народа". Недавно в Раде было проведено голосование по изменениям в Налоговый кодекс, которое пошло на пользу горнодобывающим интересам Коломойского. Окончательная версия законопроекта не включает повышение налогов на добычу марганцевой руды Коломойского. Для публичного имиджа Зеленского это отдает поговоркой старых диктаторов: "Моим друзьям – все; моим врагам – закон", – пишет он.

Он напомнил, что накануне выборов 2019 года канал Коломойского предоставил Зеленскому "мощный рупор", который имел решающее значение для его восхождения на президентский пост.

"Согласно Pandora Papers, Зеленский получил многомиллионные платежи от канала "1+1" на офшорные счета, несмотря на предвыборные обещания искоренить коррупцию", – отмечает автор.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что законопроект увеличивает налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и обычных украинцев. "Власть использует этот закон с политическим мотивом. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде, наоборот, избегают налогообложения", – объяснил Синютка.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Во втором чтении парламент принял законопроект 30 ноября.

Теги: налоги, выборы, коррупция, бизнес, депутаты, Игорь Коломойский, льготы, политика, Владимир Зеленский, закон, законопроект, Налоговый кодекс, президент, власть, Pandora Papers
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