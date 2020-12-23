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ПОЛИТИКА

"Ты что кретин? Какая политика?" Фукс рассказал, как пытался отговорить Кернеса идти в депутаты

Мэр Харькова Геннадий Кернес пришел в политику в 2008 году, когда впервые стал депутатом Харьковского горсовета. Когда он баллотировался, его друг и бизнесмен Павел Фукс пытался отговорить его, заявляя, что на Кернеса "похожи все евреи мира".

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61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года
61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бизнесмен и друг харьковского мэра Геннадия Кернеса Павел Фукс в интервью "Стране" признался, что отговаривал Кернеса баллотироваться в депутаты горсовета Харькова.

По словам Фукса, такой разговор произошел, когда Кернес устроил местным жителям своего округа праздник Масленицы и на нем объявил о намерении идти в горсовет.

"Я тогда увидел, как к нему начали подходить люди, благодарить его за праздник, за убранный двор, за участие в судьбе, за что только можно. Тогда он признался, что хочет баллотироваться. Я ему сказал: "Ты себя в зеркало видел? На тебя похожи все евреи мира. А твоя фамилия, отчество! Ты что кретин? Какая политика?" А к нему все бежали, руку пожимали. Я думаю, его мотивация – это его человеческое честолюбие", – отметил бизнесмен.

Кернес в политике с 1998 года, когда его впервые избрали депутатом Харьковского горсовета. В 2006 году он руководил избирательной кампанией кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.

В марте 2010-го его назначили председателем Харьковской областной государственной администрации, а с октября того же года он занял пост мэра города. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, Павел Фукс
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