Украинские правоохранители в расследовании смерти Шишова используют новую методику – Нацполиция

"Несколько недель назад для полного исследования обстоятельств смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия", – сообщил Выговский.

По его словам, специалисты составят психологический портрет умершего, его состояния, будут изучать материалы уголовного производства.

"Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики", – сказал глава НПУ в Киеве.

По результатам сотрудничества украинские правоохранители получат консультационное заключение, его приобщат к материалам производства. Выговский добавил, что следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает, что Шишову "помогли".

Начальник управления Нацполиции в Киеве 12 ноября рассказал, что получены 19 заключений экспертиз по делу Шишова.