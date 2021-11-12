В деле о смерти белорусского активиста Шишова получено 19 экспертиз, версии не изменились – начальник полиции Киева

"В этом уголовном производстве еще продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства", – сказал Выговский.
По его словам, уже получены 19 заключений экспертов, еще одна экспертиза продолжается.
"Мы в рамках международного сотрудничества привлекли и международных экспертов, чтобы установить окончательную причину смерти", – добавил начальник полиции Киева. Он отметил, что речь идет не о Беларуси, а о других государствах, которые "выразили желание оказать помощь".
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. На следующий день киевская полиция сообщила, что его нашли повешенным в киевском парке.
Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством. Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.