В деле о смерти белорусского активиста Шишова получено 19 экспертиз, версии не изменились – начальник полиции Киева

В расследовании смерти Шишова полиция рассматривает версии самоубийства и убийства с имитацией самоубийства Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

"В этом уголовном производстве еще продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства", – сказал Выговский.

По его словам, уже получены 19 заключений экспертов, еще одна экспертиза продолжается.

"Мы в рамках международного сотрудничества привлекли и международных экспертов, чтобы установить окончательную причину смерти", – добавил начальник полиции Киева. Он отметил, что речь идет не о Беларуси, а о других государствах, которые "выразили желание оказать помощь".