В "Голосе" отреагировали на выход из партии ивано-франковской городской ячейки

"Мы строим либеральную политическую силу в самом глубоком понимании контекста либерализма… Кто-то стремится к консерватизму, кто-то тяготеет к христианской этике, у кого-то высокий уровень нетерпимости к определенным проявлениям свободы. Люди все очень разные, и это естественно", – заявили в "Голосе".

В политсиле отметили, что для партии важно, чтобы ее строили те, "кто искренне исповедует общие идеологические принципы". В "Голосе" добавили, что за последние полгода к партии присоединилось более 500 новых членов.

"Относительно решения франковских партийцев – мы его уважаем, благодарим их за работу и дальше идем параллельными маршрутами", – резюмировали в "Голосе".