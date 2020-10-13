В горсовете Харькова опровергли слухи об ухудшении здоровья Кернеса

У тех, кто распространяет слухи о здоровье мэра Харькова Геннадия Кернеса, нет доступа к информации клиники "Шарите", где городской голова лечится от COVID-19, подчеркнули в мэрии.

Заявления об ухудшении состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса не соответствуют действительности, у тех, кто распространяет такие заявления, нет доступа к медицинским данным клиники "Шарите", сказал журналистам директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, пишет "Укринформ".

Комментируя заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, Сидоренко отметил: "Откуда он взял, что Кернес не вернется к выборам в Харьков, нам неизвестно".

Сидоренко подчеркнул, что это заявление Кучера очень похоже на слова адвоката Анатолия Родзинского, который безосновательно заявил, что Кернес якобы перенес инсульт.

"Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагнозе", – подчеркнул Сидоренко.

О том, что Кернес чувствует себя плохо, Кучер заявил в вышедшем накануне интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. "Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".