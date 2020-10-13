ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В горсовете Харькова опровергли слухи об ухудшении здоровья Кернеса

У тех, кто распространяет слухи о здоровье мэра Харькова Геннадия Кернеса, нет доступа к информации клиники "Шарите", где городской голова лечится от COVID-19, подчеркнули в мэрии.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года
61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Заявления об ухудшении состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса не соответствуют действительности, у тех, кто распространяет такие заявления, нет доступа к медицинским данным клиники "Шарите", сказал журналистам директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, пишет "Укринформ".

Комментируя заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, Сидоренко отметил: "Откуда он взял, что Кернес не вернется к выборам в Харьков, нам неизвестно".

Сидоренко подчеркнул, что это заявление Кучера очень похоже на слова адвоката Анатолия Родзинского, который безосновательно заявил, что Кернес якобы перенес инсульт.

"Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагнозе", – подчеркнул Сидоренко.

О том, что Кернес чувствует себя плохо, Кучер заявил в вышедшем накануне интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. "Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Теги: Геннадий Кернес, здоровье, Шарите, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери
"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери
"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Неужели так хочется государственных денег?". Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику
"Неужели так хочется государственных денег?". Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику
"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын
"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын
Ректор Киевской консерватории Тимошенко: Я пришел на руины. На стенах и потолках был грибок! Температура в аудиториях опускалась до 7 ºС: студенты играли в перчатках
Ректор Киевской консерватории Тимошенко: Я пришел на руины. На стенах и потолках был грибок! Температура в аудиториях опускалась до 7 ºС: студенты играли в перчатках G
Виктория ВОРОНИНА
Мадонна попрощалась с образом блондинки. Фото с новым цветом волос
Мадонна попрощалась с образом блондинки. Фото с новым цветом волос
"Я неудачно пошутил". Виктор Павлик оправдался за заявление о баллотировании в депутаты от "Слуги народа"
"Я неудачно пошутил". Виктор Павлик оправдался за заявление о баллотировании в депутаты от "Слуги народа"
Максакова будет давать уроки вокала онлайн
Максакова будет давать уроки вокала онлайн
Костромичева заразилась коронавирусом
Костромичева заразилась коронавирусом
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS