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В МИД Китая прокомментировали санкции против инвесторов "Мотор Січі"

Китайский МИД надеется, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Спикер МИД КНР отметил, что ведомство просит китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом
Спикер МИД КНР отметил, что ведомство просит китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом
Фото: EPA

Китай выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий и надеется, что Украина будет защищать права китайских инвесторов, заявил спикер министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь на брифинге 1 февраля. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", – сказал спикер.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. 

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов "Мотор Січі": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group. 

Китайский инвестор назвал санкции "варварским грабежом".

1 февраля издание ZN.UA со ссылкой на свои источники сообщило, что МИД Украины получил ноту от МИД КНР, в которой Китай высказал обеспокоенность действиями украинских властей в отношении китайских инвесторов "Мотор Січі", в частности, применением санкций против китайских компаний и их менеджмента.

Теги: Китай, МИД, инвестиции, санкции, КНР, Мотор Січ
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