В Офисе президента рассказали, как Зеленский проведет свой день рождения

"Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения праздновать не будет и проведет его на работе", – написал он.
По словам Никифорова, Зеленский также попросил друзей и коллег "не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела".
Никифоров добавил информацию о различных детских домах и больницах, куда можно перевести средства. По его словам, "поддержать их будет лучшим подарком для президента в этот день".
О готовности присоединиться к благотворительной акции уже заявил накануне спикер парламента Руслан Стефанчук.
Зеленский родился 25 января 1978 года, сегодня ему исполняется 44 года.
В первый год президентства, в январе 2020 года, Зеленского поздравляли с днем рождения в Офисе президента: присутствовали все члены правительства, руководители парламента и фракции "Слуга народа", а первым тост произносил тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В 2021 году журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") узнали, что Зеленский праздновал день рождения, несмотря на карантинные ограничения. По данным СМИ, 29 января глава государства устроил вечеринку в киевской квартире совладельца студии "Квартал 95" и бизнес-партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского Тимура Миндича.
День рождения Зеленского приехали отпраздновать около 30 гостей. Вечеринка продолжалась около восьми часов, подсчитали журналисты. При этом все присутствовавшие были без защитных масок.
Издание "Бабель" со ссылкой на нескольких нардепов сообщало, что парламентарии из фракции "Слуга народа" подарили Зеленскому на 43-й день рождения книгу "Украина – казацкое государство".