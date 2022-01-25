В Офисе президента рассказали, как Зеленский проведет свой день рождения

"Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения праздновать не будет и проведет его на работе", – написал он.

По словам Никифорова, Зеленский также попросил друзей и коллег "не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела".

Никифоров добавил информацию о различных детских домах и больницах, куда можно перевести средства. По его словам, "поддержать их будет лучшим подарком для президента в этот день".

О готовности присоединиться к благотворительной акции уже заявил накануне спикер парламента Руслан Стефанчук.