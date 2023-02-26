В Раде хотят назвать именем Монастырского одну из улиц Киева

Парламентарий отметила, что на следующей неделе планирует встретиться с киевскими властями по этому вопросу.
Она отметила, что 25 февраля исполнилось 40 дней со дня авиакатастрофы.
"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и большим государственником. Поэтому считаю своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса", – написала Янченко.
Она сообщила, что нардепы собирают подписи для переименования одной из улиц возле здания МВД в честь Монастырского. Под обращением к киевскому самоуправлению уже подписалось 150 народных депутатов.
Парламентарий отметила, что на следующей неделе планирует встретиться с киевскими властями по этому вопросу.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал и разбился вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек, в том числе руководство МВД (министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович). Все они погибли.
Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие совместно ведут Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.