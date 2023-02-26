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В Раде хотят назвать именем Монастырского одну из улиц Киева

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Именем Монастырского хотят назвать одну из улиц возле здания МВД
Именем Монастырского хотят назвать одну из улиц возле здания МВД
Фото: EPA

Группа народных депутатов инициирует переименование одной из улиц Киева в честь погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом сообщила в Telegram 25 февраля замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Она отметила, что 25 февраля исполнилось 40 дней со дня авиакатастрофы. 

"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и большим государственником. Поэтому считаю своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса", – написала Янченко.

Она сообщила, что нардепы собирают подписи для переименования одной из улиц возле здания МВД в честь Монастырского. Под обращением к киевскому самоуправлению уже подписалось 150 народных депутатов.

Парламентарий отметила, что на следующей неделе планирует встретиться с киевскими властями по этому вопросу.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал и разбился вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек, в том числе руководство МВД (министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович). Все они погибли.

Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие совместно ведут Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: Киев, МВД, народные депутаты, Денис Монастырский, переименование, Галина Янченко, улицы
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