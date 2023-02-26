В Раде хотят назвать именем Монастырского одну из улиц Киева

Она отметила, что 25 февраля исполнилось 40 дней со дня авиакатастрофы.

"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и большим государственником. Поэтому считаю своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса", – написала Янченко.

Она сообщила, что нардепы собирают подписи для переименования одной из улиц возле здания МВД в честь Монастырского. Под обращением к киевскому самоуправлению уже подписалось 150 народных депутатов.

Парламентарий отметила, что на следующей неделе планирует встретиться с киевскими властями по этому вопросу.