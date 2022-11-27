В Раде рассказали, почему не лишают мандата нардепов, уехавших из страны еще в феврале

По словам Стефанчука, этих парламентариев отстранили от всех должностей в Верховной Раде и не выплачивают им зарплаты.
"Ожидаем сейчас каких-либо решений по лишению мандатов этих народных депутатов, но это не так просто сделать. Все говорят, что нужно лишать мандатов, но у нас основания для лишения мандатов четко прописаны в Конституции Украины. Их семь", – объяснил Стефанчук.
Среди оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины:
Стефанчук отметил, что парламент не может лишить мандатов, если нет одного из семи конституционных оснований. А Конституцию во время военного положения Верховная Рада изменить не может.
"Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", – резюмировал он.
Движение "Чесно" в мае проанализировало данные голосования депутатов в Верховной Раде, которые есть в открытом доступе, и опубликовало перечень нардепов, которых не было в парламенте с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Большинство из них входили в ныне распущенную фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь": Виктор Медведчук (был задержан и обменян), Вадим Рабинович, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Олег Волошин, Наталия Королевская, Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Юрий Солод, Александр Пономарев (был на заседании 24 февраля), Игорь Абрамович, Вадим Столар, Федор Христенко.
Двое "прогульщиков" внефракционные – Андрей Деркач и Дмитрий Шенцев, еще двое ранее входили во фракцию "Слуга народа", но были изгнаны из нее – Евгений Шевченко и Алексей Ковалев (мертв).