В Раде рассказали, почему не лишают мандата нардепов, уехавших из страны еще в феврале

Стефанчук заявил, что около 10 нардепов уехали из Украины с начала войны и не вернулись Фото: depositphotos.com

По словам Стефанчука, этих парламентариев отстранили от всех должностей в Верховной Раде и не выплачивают им зарплаты.

"Ожидаем сейчас каких-либо решений по лишению мандатов этих народных депутатов, но это не так просто сделать. Все говорят, что нужно лишать мандатов, но у нас основания для лишения мандатов четко прописаны в Конституции Украины. Их семь", – объяснил Стефанчук.

Среди оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины:

сложение полномочий по личному заявлению;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении нардепа;

признание нардепа судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение 20 дней (со дня возникновения) не устранены обстоятельства, приводящие к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности;

невхождение депутата Украины, избранного от политпартии, в состав депутатской фракции этой партии или выход депутата из состава такой фракции;

смерть.

Стефанчук отметил, что парламент не может лишить мандатов, если нет одного из семи конституционных оснований. А Конституцию во время военного положения Верховная Рада изменить не может.

"Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", – резюмировал он.