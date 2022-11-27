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ПОЛИТИКА

В Раде рассказали, почему не лишают мандата нардепов, уехавших из страны еще в феврале

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Стефанчук заявил, что около 10 нардепов уехали из Украины с начала войны и не вернулись
Стефанчук заявил, что около 10 нардепов уехали из Украины с начала войны и не вернулись
Фото: depositphotos.com

На фоне начала полномасштабного вторжения около 10 народных депутатов уехали из Украины и не вернулись. Пока что законных оснований лишить их мандатов не нашли, но в парламенте над этим работают. Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, его цитирует hromadske.

По словам Стефанчука, этих парламентариев отстранили от всех должностей в Верховной Раде и не выплачивают им зарплаты.

"Ожидаем сейчас каких-либо решений по лишению мандатов этих народных депутатов, но это не так просто сделать. Все говорят, что нужно лишать мандатов, но у нас основания для лишения мандатов четко прописаны в Конституции Украины. Их семь", – объяснил Стефанчук.

Среди оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины:

  • сложение полномочий по личному заявлению;
  • вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении нардепа;
  • признание нардепа судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
  • прекращение гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы Украины;
  • если в течение 20 дней (со дня возникновения) не устранены обстоятельства, приводящие к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности;
  • невхождение депутата Украины, избранного от политпартии, в состав депутатской фракции этой партии или выход депутата из состава такой фракции;
  • смерть.

Стефанчук отметил, что парламент не может лишить мандатов, если нет одного из семи конституционных оснований. А Конституцию во время военного положения Верховная Рада изменить не может.

"Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", – резюмировал он.

Контекст:

Движение "Чесно" в мае проанализировало данные голосования депутатов в Верховной Раде, которые есть в открытом доступе, и опубликовало перечень нардепов, которых не было в парламенте с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Большинство из них входили в ныне распущенную фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь": Виктор Медведчук (был задержан и обменян), Вадим Рабинович, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Олег Волошин, Наталия Королевская, Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Юрий Солод, Александр Пономарев (был на заседании 24 февраля), Игорь Абрамович, Вадим Столар, Федор Христенко.

Двое "прогульщиков" внефракционные – Андрей Деркач и Дмитрий Шенцев, еще двое ранее входили во фракцию "Слуга народа", но были изгнаны из нее – Евгений Шевченко и Алексей Ковалев (мертв).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, народные депутаты, мандат, Руслан Стефанчук
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