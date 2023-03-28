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В РФ должны смениться элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию – ОП

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Подоляк: Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории
Подоляк: Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

В связи с агрессией России против Украины в мире должен возникнуть прецедент жесткого наказания агрессора, заявил 28 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Важно, чтобы в РФ произошла смена элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", – написал он.

Советник главы ОП также отметил, что "Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории в границах 1991 года".

"Пути отступления/компромисса нет, потому что мы у себя дома. Есть решительность и память о заплаченной цене", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президентом России больше 20 лет (с небольшим перерывом) является Владимир Путин. Именно он в феврале 2022 года объявил о вторжении в Украину.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, расследование, советник, преступление, международное право, война России против Украины, суд, границы, Михаил Подоляк
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