В РФ должны смениться элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию – ОП

"Важно, чтобы в РФ произошла смена элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", – написал он.

Советник главы ОП также отметил, что "Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории в границах 1991 года".

"Пути отступления/компромисса нет, потому что мы у себя дома. Есть решительность и память о заплаченной цене", – подчеркнул Подоляк.

* is united by the intention to return the territories to 1991 borders. We won't agree to a compromise, as we are at home. We're determined & remember the price we paid.

We must ensure the process of changing the elite in RF & a precedent of punishment for aggression in intl law — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президентом России больше 20 лет (с небольшим перерывом) является Владимир Путин. Именно он в феврале 2022 года объявил о вторжении в Украину.