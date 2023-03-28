В РФ должны смениться элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию – ОП

"Важно, чтобы в РФ произошла смена элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", – написал он.
Советник главы ОП также отметил, что "Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории в границах 1991 года".
"Пути отступления/компромисса нет, потому что мы у себя дома. Есть решительность и память о заплаченной цене", – подчеркнул Подоляк.
* is united by the intention to return the territories to 1991 borders. We won't agree to a compromise, as we are at home. We're determined & remember the price we paid.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2023
We must ensure the process of changing the elite in RF & a precedent of punishment for aggression in intl law
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президентом России больше 20 лет (с небольшим перерывом) является Владимир Путин. Именно он в феврале 2022 года объявил о вторжении в Украину.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.